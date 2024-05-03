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На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона

На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона - 03.05.2024, ПРАЙМ

На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон не посещает Киев и не спешит с выполнением своих обещаний ввести войска на Украину, передает издание "Страна.ua". | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:22+0300

2024-05-03T09:22+0300

2024-05-03T09:22+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не посещает Киев и не спешит с выполнением своих обещаний ввести войска на Украину, передает издание "Страна.ua"."Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что ведущие страны НАТО также не поддержали слова французского лидера о введении военного контингента. Кроме того, визит Макрона в Киев был отложен по соображениям безопасности.Ранее президент Франции поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий на Украине в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.

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