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На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240503/makron-847882598.html
На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона
На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона - 03.05.2024, ПРАЙМ
На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон не посещает Киев и не спешит с выполнением своих обещаний ввести войска на Украину, передает издание "Страна.ua". | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:22+0300
2024-05-03T09:22+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не посещает Киев и не спешит с выполнением своих обещаний ввести войска на Украину, передает издание "Страна.ua"."Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что ведущие страны НАТО также не поддержали слова французского лидера о введении военного контингента. Кроме того, визит Макрона в Киев был отложен по соображениям безопасности.Ранее президент Франции поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий на Украине в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.
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украина, франция, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Новости
09:22 03.05.2024
 
На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона

"Страна.ua": Макрон не отправил войска на Украину даже после прорывов ВС РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не посещает Киев и не спешит с выполнением своих обещаний ввести войска на Украину, передает издание "Страна.ua".
"Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится", — сказано в публикации.
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Отмечается, что ведущие страны НАТО также не поддержали слова французского лидера о введении военного контингента. Кроме того, визит Макрона в Киев был отложен по соображениям безопасности.
Ранее президент Франции поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий на Украине в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.
По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме
Вчера, 15:14
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯНовости
 
 
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