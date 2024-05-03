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"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ
"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ
Проведение умелых маневров позволило российским войскам застать ВСУ в состоянии неподготовленности к отражению наступления. Такое мнение выразил обозреватель... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:31+0300
2024-05-03T06:31+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Проведение умелых маневров позволило российским войскам застать ВСУ в состоянии неподготовленности к отражению наступления. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Hill Патрик Дреннан."Украину превзошли в искусстве маневра. Они (ВСУ — ред.) были не готовы к мощным &lt;...&gt; контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДреннан подчеркнул, что Вооруженные силы РФ имеют в зоне проведения СВО развитую командную структуру и хорошую логистику. По его словам, они продемонстрировали, что могут крайне эффективно противостоять беспилотникам ВСУ."Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве", — констатировал обозреватель. Он также отметил, что Россия имеет большее стратегическое и логистическое преимущество.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
06:31 03.05.2024
 
"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ

Hill: Украина оказалась не готова к российскому наступлению

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Проведение умелых маневров позволило российским войскам застать ВСУ в состоянии неподготовленности к отражению наступления. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Hill Патрик Дреннан.
"Украину превзошли в искусстве маневра. Они (ВСУ — ред.) были не готовы к мощным <...> контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть", — отметил он.
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Дреннан подчеркнул, что Вооруженные силы РФ имеют в зоне проведения СВО развитую командную структуру и хорошую логистику. По его словам, они продемонстрировали, что могут крайне эффективно противостоять беспилотникам ВСУ.
"Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве", — констатировал обозреватель.
Он также отметил, что Россия имеет большее стратегическое и логистическое преимущество.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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