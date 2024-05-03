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Киевский режим ужесточает мобилизацию в угоду Западу, заявил Шойгу

Киевский режим ужесточает мобилизацию в угоду Западу, заявил Шойгу - 03.05.2024, ПРАЙМ

Киевский режим ужесточает мобилизацию в угоду Западу, заявил Шойгу

Власти Украины ужесточают мобилизацию, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевам и иметь возможность получать от них деньги и оружие, заявил на... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:56+0300

2024-05-03T12:56+0300

2024-05-03T12:58+0300

спецоперация на украине

вс рф

всу

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Власти Украины ужесточают мобилизацию, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевам и иметь возможность получать от них деньги и оружие, заявил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр обороны России Сергей Шойгу. "Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", — сказал он . Шойгу подчеркнул, что такое бесчеловечное отношение к своим гражданам "свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь".Глава Минобороны сообщил, что Киев потеряли в этом году уже более 111 тысяч солдат и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.По словам Шойгу, ВСУ теряют по тысяче человек каждый день из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление российской армии."Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих", — заключил он.Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, всу, сергей шойгу