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Индия рекордно увеличила закупки российской нефти, пишет СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Индия рекордно увеличила закупки российской нефти, пишет СМИ
Индия рекордно увеличила закупки российской нефти, пишет СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
Индия рекордно увеличила закупки российской нефти, пишет СМИ
В апреле импорт российской нефти в Индию вырос на 19% и достиг рекордного уровня за последние девять месяцев, составив 1,96 миллиона баррелей в день, передает... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:10+0300
2024-05-03T10:16+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. В апреле импорт российской нефти в Индию вырос на 19% и достиг рекордного уровня за последние девять месяцев, составив 1,96 миллиона баррелей в день, передает Indian Express.В апреле общий объем импорта нефти в Индию составил 4,86 миллиона баррелей в сутки, на долю России пришлось 40,3 процента. Индийские нефтеперерабатывающие заводы предпочитают российскую нефть из-за разницы в цене по сравнению с западноазиатскими поставщиками, говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНесмотря на западные санкции, индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают покупать российскую нефть, но столкнулись с сокращением дисконтов, отмечается в публикации.Отмечается, что резкий рост обусловлен введением потолка цен на нефть, а также санкциями со стороны Соединенных Штатов. Индия является третьим в мире потребителем сырой нефти, поэтому она чрезвычайно "чувствительна" к ценам на энергоносители.
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россия, индия, нефть, новости
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть, Новости
10:10 03.05.2024 (обновлено: 10:16 03.05.2024)
 
Индия рекордно увеличила закупки российской нефти, пишет СМИ

Indian Express: Индия наращивает импорт нефти из России, несмотря на санкции

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. В апреле импорт российской нефти в Индию вырос на 19% и достиг рекордного уровня за последние девять месяцев, составив 1,96 миллиона баррелей в день, передает Indian Express.
В апреле общий объем импорта нефти в Индию составил 4,86 миллиона баррелей в сутки, на долю России пришлось 40,3 процента. Индийские нефтеперерабатывающие заводы предпочитают российскую нефть из-за разницы в цене по сравнению с западноазиатскими поставщиками, говорится в статье.
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Несмотря на западные санкции, индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают покупать российскую нефть, но столкнулись с сокращением дисконтов, отмечается в публикации.
Отмечается, что резкий рост обусловлен введением потолка цен на нефть, а также санкциями со стороны Соединенных Штатов. Индия является третьим в мире потребителем сырой нефти, поэтому она чрезвычайно "чувствительна" к ценам на энергоносители.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"
26 апреля, 12:34
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДИЯНефтьНовости
 
 
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