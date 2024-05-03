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Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти до конца года

Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти до конца года - 03.05.2024, ПРАЙМ

Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти до конца года

Ирак и Казахстан в рамках своих обязательств в ОПЕК+ до конца года компенсируют перепроизводство нефти суммарно в 1 миллион баррелей в сутки, полученное по... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T17:18+0300

2024-05-03T17:18+0300

2024-05-03T17:18+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ирак и Казахстан в рамках своих обязательств в ОПЕК+ до конца года компенсируют перепроизводство нефти суммарно в 1 миллион баррелей в сутки, полученное по итогам I квартала, сообщила ОПЕК. По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что страны, добыча которых была выше, чем нужно, в первом квартале, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства. В связи с этим секретариат ОПЕК организовал технический семинар между экспертами из Ирака и Казахстана и отраслевыми экспертами, говорится в сообщении организации. Отмечается, что семинар "был направлен на разделение планов компенсации Ираку и Казахстану за непогашенные объемы перепроизводства за январь, февраль и март 2024 года, что составило около 602 тысяч баррелей в сутки для Ирака и 389 тысяч баррелей в сутки для Казахстана". "В планах обеих стран... подробно показано, что все перепроизводство будет полностью компенсировано к концу этого года. Более того, любое перепроизводство, которое может возникнуть в апреле 2024 года в этих странах, будет учтено в соответствующих планах компенсации на оставшиеся месяцы 2024 года", - добавляется в сообщении.

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ирак, казахстан, нефть, новости