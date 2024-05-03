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СМИ назвали сроки поставок тяжелого вооружения из США на Украину
СМИ назвали сроки поставок тяжелого вооружения из США на Украину - 03.05.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали сроки поставок тяжелого вооружения из США на Украину
Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от Соединенных Штатов будет доставлена на Украину только летом или даже позже, передает New York Times со... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:18+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от Соединенных Штатов будет доставлена на Украину только летом или даже позже, передает New York Times со ссылкой на анонимного американского чиновника."Большая часть более тяжелого вооружения, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже часть боеприпасов будут поставляться из США и, скорее всего, не будут доставлены до лета или даже позже", — отметил собеседник издания.В законопроекте о внешней помощи, принятом Сенатом и подписанном президентом США Джо Байденом, предусмотрено направление около 61 миллиарда долларов Украине, в том числе на пополнение вооружений с американских складов, военные закупки на открытом рынке и поддержку операций США в регионе.Глава МИД Росии Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, поставляя оружие и обучая персонал на территории своих стран.В Кремле в свою очередь заявляли, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации в регионе.
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Вооружения, США, УКРАИНА, оружие, Новости
СМИ назвали сроки поставок тяжелого вооружения из США на Украину
NYT: большую часть тяжелого вооружения доставят из США на Украину только летом
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от Соединенных Штатов будет доставлена на Украину только летом или даже позже, передает New York Times
со ссылкой на анонимного американского чиновника.
"Большая часть более тяжелого вооружения, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже часть боеприпасов будут поставляться из США и, скорее всего, не будут доставлены до лета или даже позже", — отметил собеседник издания.
В законопроекте о внешней помощи, принятом Сенатом и подписанном президентом США Джо Байденом, предусмотрено направление около 61 миллиарда долларов Украине, в том числе на пополнение вооружений с американских складов, военные закупки на открытом рынке и поддержку операций США в регионе.
Глава МИД Росии Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, поставляя оружие и обучая персонал на территории своих стран.
В Кремле в свою очередь заявляли, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации в регионе.
"Оно просто не сработало". Новое американское оружие провалилось на Украине