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Названы марки авто, на которые россияне чаще всего оформляют полисы ОСАГО - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Названы марки авто, на которые россияне чаще всего оформляют полисы ОСАГО
Названы марки авто, на которые россияне чаще всего оформляют полисы ОСАГО - 03.05.2024, ПРАЙМ
Названы марки авто, на которые россияне чаще всего оформляют полисы ОСАГО
Российские водители в первом квартале этого года чаще всего страховали по ОСАГО автомобили марок Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T05:58+0300
2024-05-03T05:58+0300
авто
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Российские водители в первом квартале этого года чаще всего страховали по ОСАГО автомобили марок Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "В первом квартале 2024 года самыми популярными марками автомобилей, для которых покупалось ОСАГО на "Банки.ру", были Lada, Toyota и Kia", - сказано в материалах. Отмечается, что средний чек страховки для владельцев Lada составил 6,3 тысячи рублей, что на 16% дешевле среднего чека по всем маркам. Страховка для Toyota и Kia в среднем стоила 7,4 тысячи рублей, всего на 2% ниже среднего чека по всем маркам. Средний чек за первый квартал по всем маркам авто составил 7,5 тысячи рублей. Аналитики отмечают, что самыми популярными моделями авто, на которые оформляли полис ОСАГО в первом квартале 2024 года, стали Kia Rio со средним чеком 7,3 тысячи рублей, Hyundai Solaris (6,5 тысячи рублей) и Lada Granta (6,3 тысячи рублей). Страховка ОСАГО для Lada Vesta стоила в среднем 8 тысяч рублей, а владельцам Toyota Corolla пришлось заплатить 8,3 тысячи рублей, что дороже среднего чека по всем моделям на 6% и 11% соответственно. Это самые "дорогие" машины в десятке популярных моделей. Также эксперты выяснили, что среди автомобилей разных годов выпуска самые часто страхуемые модели были выпущены в 2012, 2013 и 2008 годах. Средний чек страховки для машин 2012 года выпуска был ниже среднего на 8% - 6,9 тысячи рублей. Для владельцев авто 2013 и 2008 годов средняя стоимость полиса была 8 тысяч и 7,7 тысячи рублей, что дороже среднего на 7% и 3% соответственно. Отмечается, что чаще всего покупают полисы ОСАГО россияне в возрасте от 37 до 39 лет, при этом страховка обходилась им в среднем на 6-8% дешевле, чем другим клиентам. Здесь можно отметить закономерность: чем старше клиент, тем меньше он платит за ОСАГО. Это связано с тем, что возраст клиента учитывается в коэффициенте возраст-стаж (КВС), говорится в исследовании.
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авто, осаго
Авто, ОСАГО
05:58 03.05.2024
 
Названы марки авто, на которые россияне чаще всего оформляют полисы ОСАГО

"Банки.ру": в I квартале в РФ чаще всего оформляли ОСАГО для Lada, Toyota и Kia

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Российские водители в первом квартале этого года чаще всего страховали по ОСАГО автомобили марок Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"В первом квартале 2024 года самыми популярными марками автомобилей, для которых покупалось ОСАГО на "Банки.ру", были Lada, Toyota и Kia", - сказано в материалах.
Отмечается, что средний чек страховки для владельцев Lada составил 6,3 тысячи рублей, что на 16% дешевле среднего чека по всем маркам. Страховка для Toyota и Kia в среднем стоила 7,4 тысячи рублей, всего на 2% ниже среднего чека по всем маркам. Средний чек за первый квартал по всем маркам авто составил 7,5 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что самыми популярными моделями авто, на которые оформляли полис ОСАГО в первом квартале 2024 года, стали Kia Rio со средним чеком 7,3 тысячи рублей, Hyundai Solaris (6,5 тысячи рублей) и Lada Granta (6,3 тысячи рублей).
Страховка ОСАГО для Lada Vesta стоила в среднем 8 тысяч рублей, а владельцам Toyota Corolla пришлось заплатить 8,3 тысячи рублей, что дороже среднего чека по всем моделям на 6% и 11% соответственно. Это самые "дорогие" машины в десятке популярных моделей.
Также эксперты выяснили, что среди автомобилей разных годов выпуска самые часто страхуемые модели были выпущены в 2012, 2013 и 2008 годах. Средний чек страховки для машин 2012 года выпуска был ниже среднего на 8% - 6,9 тысячи рублей. Для владельцев авто 2013 и 2008 годов средняя стоимость полиса была 8 тысяч и 7,7 тысячи рублей, что дороже среднего на 7% и 3% соответственно.
Отмечается, что чаще всего покупают полисы ОСАГО россияне в возрасте от 37 до 39 лет, при этом страховка обходилась им в среднем на 6-8% дешевле, чем другим клиентам. Здесь можно отметить закономерность: чем старше клиент, тем меньше он платит за ОСАГО. Это связано с тем, что возраст клиента учитывается в коэффициенте возраст-стаж (КВС), говорится в исследовании.
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