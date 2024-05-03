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Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков

Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков - 03.05.2024, ПРАЙМ

Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:42+0300

2024-05-03T12:42+0300

2024-05-03T12:42+0300

спецоперация на украине

россия

дмитрий песков

новости

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", — отметил он.Россия начала спецоперацию в Украине с целью защиты людей, которын=е подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима в Донбассе. В рамках операции планируется демилитаризация и денацификация Украины, а также привлечение к суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирного населения.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что военные действия в Украине начались после государственного переворота, когда западные страны, которые были гарантами договоренностей, однако забыли о своих обязательствах.Российский лидер также подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога, однако другая сторона должна четко подтвердить свою готовность.

https://1prime.ru/20240503/voenprom-847885688.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, новости