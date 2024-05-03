https://1prime.ru/20240503/peskov-847890544.html
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков - 03.05.2024, ПРАЙМ
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков
Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:42+0300
2024-05-03T12:42+0300
2024-05-03T12:42+0300
спецоперация на украине
россия
дмитрий песков
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_0b66169f185e8699f16eaa3aee367c0f.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", — отметил он.Россия начала спецоперацию в Украине с целью защиты людей, которын=е подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима в Донбассе. В рамках операции планируется демилитаризация и денацификация Украины, а также привлечение к суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирного населения.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что военные действия в Украине начались после государственного переворота, когда западные страны, которые были гарантами договоренностей, однако забыли о своих обязательствах.Российский лидер также подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога, однако другая сторона должна четко подтвердить свою готовность.
https://1prime.ru/20240503/voenprom-847885688.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d77231dc527e82aade663d3a885be5fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков
Песков: Россия будет продолжать СВО до достижения всех поставленных целей
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", — отметил он.
Россия начала спецоперацию в Украине с целью защиты людей, которын=е подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима в Донбассе. В рамках операции планируется демилитаризация и денацификация Украины, а также привлечение к суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирного населения.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что военные действия в Украине начались после государственного переворота, когда западные страны, которые были гарантами договоренностей, однако забыли о своих обязательствах.
Российский лидер также подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога, однако другая сторона должна четко подтвердить свою готовность.
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан