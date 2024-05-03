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30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео - 03.05.2024, ПРАЙМ
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30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео
30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео - 03.05.2024, ПРАЙМ
30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео
Российские силы в зоне специальной военной операции установили необычную конструкцию - "царь-поезд" из более чем двух тысяч вагонов. Кадры опубликовал... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:29+0300
2024-05-03T12:44+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские силы в зоне специальной военной операции установили необычную конструкцию - "царь-поезд" из более чем двух тысяч вагонов. Кадры опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".На записи мужчина в камуфляжной одежде говорит о "знаменитой донецкой баррикаде". "Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронемашинам. И пехота, когда вагоны движутся, не может проскочить между колес", — объясняет оператор.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ конце апреля с материале для Forbes обозреватель Дэвид Экс рассказал о российском "танке-черепаха" (другое прозвище "Царь-мангал"). Он появился на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка и, по выражению Экса, "вызвал недоумение" у операторов беспилотников ВСУ. Однако позже легкомысленное отношение к этим танкам изменилось, пишет Экс. Оснащенные РЭБ и катковыми минными тралами, они провели несколько впечатляющих рейдов.В российской истории также закрепилось именование "Царь-бомба". В 1961 году Советский Союз провел испытание мощнейшего в истории мира оружия - термоядерной бомбы. Однако еще более известно другое историческое наименование - "Царь-пушка". Это шедевр тяжелой крепостной артиллерии, наиболее значительное произведение русских оружейников, одна из самых больших пушек в мире.
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сво, оружие
Вооружения, СВО, оружие
12:29 03.05.2024 (обновлено: 12:44 03.05.2024)
 
30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео

Опубликовано видео с российской баррикадой из двух тысяч вагонов в зоне СВО

© Фото : Telegram/Военный осведомительЦарь-поезд в зоне СВО. Скриншот видео
Царь-поезд в зоне СВО. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Telegram/Военный осведомитель
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские силы в зоне специальной военной операции установили необычную конструкцию - "царь-поезд" из более чем двух тысяч вагонов. Кадры опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".
На записи мужчина в камуфляжной одежде говорит о "знаменитой донецкой баррикаде". "Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронемашинам. И пехота, когда вагоны движутся, не может проскочить между колес", — объясняет оператор.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
В конце апреля с материале для Forbes обозреватель Дэвид Экс рассказал о российском "танке-черепаха" (другое прозвище "Царь-мангал"). Он появился на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка и, по выражению Экса, "вызвал недоумение" у операторов беспилотников ВСУ. Однако позже легкомысленное отношение к этим танкам изменилось, пишет Экс. Оснащенные РЭБ и катковыми минными тралами, они провели несколько впечатляющих рейдов.
В российской истории также закрепилось именование "Царь-бомба". В 1961 году Советский Союз провел испытание мощнейшего в истории мира оружия - термоядерной бомбы. Однако еще более известно другое историческое наименование - "Царь-пушка". Это шедевр тяжелой крепостной артиллерии, наиболее значительное произведение русских оружейников, одна из самых больших пушек в мире.
 
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