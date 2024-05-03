https://1prime.ru/20240503/poezd-847889756.html

30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео

30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео - 03.05.2024, ПРАЙМ

30-километровый российский "царь-поезд" в зоне СВО сняли на видео

Российские силы в зоне специальной военной операции установили необычную конструкцию - "царь-поезд" из более чем двух тысяч вагонов. Кадры опубликовал... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:29+0300

2024-05-03T12:29+0300

2024-05-03T12:44+0300

вооружения

сво

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/03/847890310_0:103:727:512_1920x0_80_0_0_c78543f25cd4d577100e6e1c692b94b9.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские силы в зоне специальной военной операции установили необычную конструкцию - "царь-поезд" из более чем двух тысяч вагонов. Кадры опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".На записи мужчина в камуфляжной одежде говорит о "знаменитой донецкой баррикаде". "Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронемашинам. И пехота, когда вагоны движутся, не может проскочить между колес", — объясняет оператор.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ конце апреля с материале для Forbes обозреватель Дэвид Экс рассказал о российском "танке-черепаха" (другое прозвище "Царь-мангал"). Он появился на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка и, по выражению Экса, "вызвал недоумение" у операторов беспилотников ВСУ. Однако позже легкомысленное отношение к этим танкам изменилось, пишет Экс. Оснащенные РЭБ и катковыми минными тралами, они провели несколько впечатляющих рейдов.В российской истории также закрепилось именование "Царь-бомба". В 1961 году Советский Союз провел испытание мощнейшего в истории мира оружия - термоядерной бомбы. Однако еще более известно другое историческое наименование - "Царь-пушка". Это шедевр тяжелой крепостной артиллерии, наиболее значительное произведение русских оружейников, одна из самых больших пушек в мире.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, оружие