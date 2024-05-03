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Кэмерон оставил Киеву право определять применение британского оружия
Кэмерон оставил Киеву право определять применение британского оружия - 03.05.2024, ПРАЙМ
Кэмерон оставил Киеву право определять применение британского оружия
Украинские власти сами определят, как им применять британское оружие, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:42+0300
2024-05-03T15:42+0300
2024-05-03T15:59+0300
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинские власти сами определят, как им применять британское оружие, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.Глава британского внешнеполитического ведомства посетил с визитом Киев."Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие", — сказал он.При этом Кэмерон вновь заявил о праве Украины "наносить ответные удары по России".Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Британии опасными. По его словам, такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, оружие, СВО
Кэмерон оставил Киеву право определять применение британского оружия
Кэмерон заявил, что оставляет Украине право определять применение британского оружия
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинские власти сами определят, как им применять британское оружие, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Глава британского внешнеполитического ведомства посетил с визитом Киев.
"Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие", — сказал он.
При этом Кэмерон вновь заявил о праве Украины "наносить ответные удары по России".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Британии опасными. По его словам, такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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