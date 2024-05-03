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"Обстановка накаляется". В Германии обеспокоены прорывом российских войск - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Обстановка накаляется". В Германии обеспокоены прорывом российских войск
"Обстановка накаляется". В Германии обеспокоены прорывом российских войск - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Обстановка накаляется". В Германии обеспокоены прорывом российских войск
Украинские войска ведут тяжелые бои возле города Часов Яр и обстановка для них накаляется, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T07:09+0300
2024-05-03T07:09+0300
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинские войска ведут тяжелые бои возле города Часов Яр и обстановка для них накаляется, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер."Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. &lt;...&gt; Там, &lt;…&gt;, русские, очевидно, совершили прорыв. &lt;…&gt; И там обстановка для украинцев накаляется", — рассказал он.Журналист отметил, что Часов Яр имеет важнейшее стратегическое значение для обороны ВСУ. Взятие этого города откроет Вооруженным силам РФ путь к таким крупным городам, как Константиновка, Славянск и Краматорск.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
07:09 03.05.2024
 
"Обстановка накаляется". В Германии обеспокоены прорывом российских войск

Welt: Россия добилась прорыва под Часовым Яром

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинские войска ведут тяжелые бои возле города Часов Яр и обстановка для них накаляется, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. <...> Там, <…>, русские, очевидно, совершили прорыв. <…> И там обстановка для украинцев накаляется", — рассказал он.
Журналист отметил, что Часов Яр имеет важнейшее стратегическое значение для обороны ВСУ. Взятие этого города откроет Вооруженным силам РФ путь к таким крупным городам, как Константиновка, Славянск и Краматорск.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
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