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Шри-Ланка вернет плату за въездные визы для туристов 1 июня - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Шри-Ланка вернет плату за въездные визы для туристов 1 июня
Шри-Ланка вернет плату за въездные визы для туристов 1 июня - 03.05.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка вернет плату за въездные визы для туристов 1 июня
Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о возврате с 1 июня платных въездных виз, со всеми сборами они обойдутся чуть более чем в 100... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:53+0300
2024-05-03T16:54+0300
шри-ланка
туризм
визы
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о возврате с 1 июня платных въездных виз, со всеми сборами они обойдутся чуть более чем в 100 долларов на человека, местный турбизнес оценил возможные потери от нововведения в 2 миллиона туристов ежегодно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).В ассоциации напомнили, что прошлой осенью власти Шри-Ланки в качестве эксперимента отменили плату за визу для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии, путешествующих с целью туризма. Проект должен был завершиться 31 марта, но был продлен до 30 апреля и в дальнейшем до 31 мая 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство... Стоимость электронной визы (E-visa) на Шри-Ланку, как визы по прибытию составит 75 долларов для туристов всех возрастов, включая младенцев", - рассказали в АТОР.Там отметили, что к стоимости визы добавятся также сервисный сбор (18,5 доллара) и сбор за предоставление услуги (9 долларов), в результате чего виза на Шри-Ланку обойдется туристам более чем в 100 долларов. При этом до ноября 2023 года электронное разрешение на въезд на Шри-Ланку (ETA) стоило 50 долларов, виза по прибытию обходилась в 60 долларов, а дети до 12 лет освобождались от уплаты визовых сборов."Если до 31 мая россияне получают однократную визу на 30 дней, то с 1 июня срок действия E-visa станет 60 дней. В течение этого периода туристы могут въезжать в страну дважды или один раз с максимальным сроком пребывания 60 дней", - поясняют в АТОР.Однако, как полагают в ассоциации, "не исключено, что власти Шри-Ланки снова изменят свое решение в последний момент". "Местные туристические компании уже обратились к президенту страны Ранилу Викрамасингхе с просьбой снизить стоимость виз для иностранных туристов. По оценкам представителей туротрасли, страна может потерять до 2 миллионов туристов в год", - объясняют эксперты.При этом уже сейчас виза Шри-Ланки - самая дорогая среди азиатских стран, что создает "значительный барьер для туристов по сравнению с конкурирующими направлениями, такими как Таиланд, Вьетнам и многими другими, которые предлагают бесплатные визы или взимают гораздо более низкие сборы", цитируют в АТОР обращение местных туроператоров.
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шри-ланка, туризм, визы, атор
ШРИ-ЛАНКА, Туризм, визы, АТОР
16:53 03.05.2024 (обновлено: 16:54 03.05.2024)
 
Шри-Ланка вернет плату за въездные визы для туристов 1 июня

АТОР: Шри-Ланка с 1 июня вернет плату за въездные визы для туристов

© Фото : Unsplash/Kevin CharitШри-Ланка
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Unsplash/Kevin Charit
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о возврате с 1 июня платных въездных виз, со всеми сборами они обойдутся чуть более чем в 100 долларов на человека, местный турбизнес оценил возможные потери от нововведения в 2 миллиона туристов ежегодно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ассоциации напомнили, что прошлой осенью власти Шри-Ланки в качестве эксперимента отменили плату за визу для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии, путешествующих с целью туризма. Проект должен был завершиться 31 марта, но был продлен до 30 апреля и в дальнейшем до 31 мая 2024 года.
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"Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство... Стоимость электронной визы (E-visa) на Шри-Ланку, как визы по прибытию составит 75 долларов для туристов всех возрастов, включая младенцев", - рассказали в АТОР.
Там отметили, что к стоимости визы добавятся также сервисный сбор (18,5 доллара) и сбор за предоставление услуги (9 долларов), в результате чего виза на Шри-Ланку обойдется туристам более чем в 100 долларов. При этом до ноября 2023 года электронное разрешение на въезд на Шри-Ланку (ETA) стоило 50 долларов, виза по прибытию обходилась в 60 долларов, а дети до 12 лет освобождались от уплаты визовых сборов.
"Если до 31 мая россияне получают однократную визу на 30 дней, то с 1 июня срок действия E-visa станет 60 дней. В течение этого периода туристы могут въезжать в страну дважды или один раз с максимальным сроком пребывания 60 дней", - поясняют в АТОР.
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Однако, как полагают в ассоциации, "не исключено, что власти Шри-Ланки снова изменят свое решение в последний момент". "Местные туристические компании уже обратились к президенту страны Ранилу Викрамасингхе с просьбой снизить стоимость виз для иностранных туристов. По оценкам представителей туротрасли, страна может потерять до 2 миллионов туристов в год", - объясняют эксперты.
При этом уже сейчас виза Шри-Ланки - самая дорогая среди азиатских стран, что создает "значительный барьер для туристов по сравнению с конкурирующими направлениями, такими как Таиланд, Вьетнам и многими другими, которые предлагают бесплатные визы или взимают гораздо более низкие сборы", цитируют в АТОР обращение местных туроператоров.
 
ШРИ-ЛАНКАТуризмвизыАТОР
 
 
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