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Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку - 03.05.2024, ПРАЙМ
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку
Ситация на поле боя стала сложной для ВСУ, Россия добиласть тактического успеха, украинское компандование допустило ошибку, недооценив важность строительства... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:29+0300
2024-05-03T11:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ситация на поле боя стала сложной для ВСУ, Россия добиласть тактического успеха, украинское компандование допустило ошибку, недооценив важность строительства нескольких линий укреплений. Об этом сообщает издание Newsweek Polska."Русские воспользовались открывшимися возможностями и расширили плацдарм. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский признал, что Россия добилась "тактического успеха". Он подтвердил, что за прошедшую неделю ситуация на фронте ухудшилась, и тяжелые бои продолжаются на всех направлениях", - сказано в статье.Как отмечает издание, ВСУ не успевают подготовить на линии обороны соответствующие укрепления. При этом, подчеркивает NP, главнокомандующие украинскими войсками перекидывают вину на США, которые не предоставили помощь вовремя."Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", - напоминают в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, польша, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, ВСУ, ВС РФ
11:29 03.05.2024
 
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку

Newsweek Polska: Киев ошибся, недооценив важность строительства линий обороны

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ситация на поле боя стала сложной для ВСУ, Россия добиласть тактического успеха, украинское компандование допустило ошибку, недооценив важность строительства нескольких линий укреплений. Об этом сообщает издание Newsweek Polska.
"Русские воспользовались открывшимися возможностями и расширили плацдарм. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский признал, что Россия добилась "тактического успеха". Он подтвердил, что за прошедшую неделю ситуация на фронте ухудшилась, и тяжелые бои продолжаются на всех направлениях", - сказано в статье.
Как отмечает издание, ВСУ не успевают подготовить на линии обороны соответствующие укрепления. При этом, подчеркивает NP, главнокомандующие украинскими войсками перекидывают вину на США, которые не предоставили помощь вовремя.
"Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", - напоминают в материалах.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами
1 мая, 16:51
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПОЛЬШАВСУВС РФ
 
 
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