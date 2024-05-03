https://1prime.ru/20240503/spetsoperatsiya-847887200.html
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку - 03.05.2024, ПРАЙМ
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку
Ситация на поле боя стала сложной для ВСУ, Россия добиласть тактического успеха, украинское компандование допустило ошибку, недооценив важность строительства... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:29+0300
2024-05-03T11:29+0300
2024-05-03T11:29+0300
спецоперация на украине
украина
польша
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ситация на поле боя стала сложной для ВСУ, Россия добиласть тактического успеха, украинское компандование допустило ошибку, недооценив важность строительства нескольких линий укреплений. Об этом сообщает издание Newsweek Polska."Русские воспользовались открывшимися возможностями и расширили плацдарм. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский признал, что Россия добилась "тактического успеха". Он подтвердил, что за прошедшую неделю ситуация на фронте ухудшилась, и тяжелые бои продолжаются на всех направлениях", - сказано в статье.Как отмечает издание, ВСУ не успевают подготовить на линии обороны соответствующие укрепления. При этом, подчеркивает NP, главнокомандующие украинскими войсками перекидывают вину на США, которые не предоставили помощь вовремя."Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", - напоминают в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240501/bezhentsy-847826750.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, ВСУ, ВС РФ
Успехи русских на фронте. Украинцы совершают кардинальную ошибку
Newsweek Polska: Киев ошибся, недооценив важность строительства линий обороны
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Ситация на поле боя стала сложной для ВСУ, Россия добиласть тактического успеха, украинское компандование допустило ошибку, недооценив важность строительства нескольких линий укреплений. Об этом сообщает издание Newsweek Polska
.
"Русские воспользовались открывшимися возможностями и расширили плацдарм. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский признал, что Россия добилась "тактического успеха". Он подтвердил, что за прошедшую неделю ситуация на фронте ухудшилась, и тяжелые бои продолжаются на всех направлениях", - сказано в статье.
Как отмечает издание, ВСУ не успевают подготовить на линии обороны соответствующие укрепления. При этом, подчеркивает NP, главнокомандующие украинскими войсками перекидывают вину на США, которые не предоставили помощь вовремя.
"Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", - напоминают в материалах.
Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами