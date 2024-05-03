https://1prime.ru/20240503/ssha-847899434.html

"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России

"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России

Вашингтон своей агрессивной реакцией на спецоперацию на Украине нарушил мировой порядок. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue Works поделился бывший агент... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:23+0300

2024-05-03T16:23+0300

2024-05-03T16:23+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вашингтон своей агрессивной реакцией на спецоперацию на Украине нарушил мировой порядок. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue Works поделился бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что этот ответ стал началом разрушения установленного Соединенными Штатами международного порядка, тем самым предоставляя России и Китаю возможность занять лидирующую позицию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Джонсона, американская сторона дожна пересмотреть свою стратегию и на время отступить."Сейчас мы просто позоримся", — заключил Джонсон.Согласно данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.

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россия, украина, сша, новости