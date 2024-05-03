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"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России
"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России
Вашингтон своей агрессивной реакцией на спецоперацию на Украине нарушил мировой порядок. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue Works поделился бывший агент... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:23+0300
2024-05-03T16:23+0300
2024-05-03T16:23+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вашингтон своей агрессивной реакцией на спецоперацию на Украине нарушил мировой порядок. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue Works поделился бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что этот ответ стал началом разрушения установленного Соединенными Штатами международного порядка, тем самым предоставляя России и Китаю возможность занять лидирующую позицию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Джонсона, американская сторона дожна пересмотреть свою стратегию и на время отступить."Сейчас мы просто позоримся", — заключил Джонсон.Согласно данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Новости
"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России
Экс-агент ЦРУ: США сами разрушили мировой порядок ответом на СВО на Украине
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Вашингтон своей агрессивной реакцией на спецоперацию на Украине нарушил мировой порядок. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue Works поделился
бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что этот ответ стал началом разрушения установленного Соединенными Штатами международного порядка, тем самым предоставляя России и Китаю возможность занять лидирующую позицию.
По словам Джонсона, американская сторона дожна пересмотреть свою стратегию и на время отступить.
"Сейчас мы просто позоримся", — заключил Джонсон.
Согласно данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала военной операции. Российские войска продолжают сдерживать инициативу на линии боевого контакта и продвигаются вперед, освобождая новые территории.
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