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"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает британское издание Daily... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:02+0300
2024-05-03T12:06+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает британское издание Daily Express."Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем американского производства на Украине, что стало еще одним ударом по огневой мощи страны", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее СМИ сообщали, что российские военные регулярно уничтожают эти системы и сейчас им удается находить украинское оружие так быстро, что украинская армия не успевает его переместить.По данным Министерства обороны России, группировка войск "Запад" уничтожила две установки системы HIMARS на Купянском направлении.
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россия, украина, великобритания, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
12:02 03.05.2024 (обновлено: 12:06 03.05.2024)
 
"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации

DE: уничтожив РСЗО HIMARS, Россия нанесла серьезный удар по ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает британское издание Daily Express.
"Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем американского производства на Украине, что стало еще одним ударом по огневой мощи страны", — говорится в публикации.
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Ранее СМИ сообщали, что российские военные регулярно уничтожают эти системы и сейчас им удается находить украинское оружие так быстро, что украинская армия не успевает его переместить.
По данным Министерства обороны России, группировка войск "Запад" уничтожила две установки системы HIMARS на Купянском направлении.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ
06:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯНовости
 
 
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