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"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает британское издание Daily... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:02+0300
2024-05-03T12:02+0300
2024-05-03T12:06+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает британское издание Daily Express."Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем американского производства на Украине, что стало еще одним ударом по огневой мощи страны", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее СМИ сообщали, что российские военные регулярно уничтожают эти системы и сейчас им удается находить украинское оружие так быстро, что украинская армия не успевает его переместить.По данным Министерства обороны России, группировка войск "Запад" уничтожила две установки системы HIMARS на Купянском направлении.
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"Их уничтожили". В Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
DE: уничтожив РСЗО HIMARS, Россия нанесла серьезный удар по ВСУ
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Российская армия нанесла серьезный урон ВСУ, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает
британское издание Daily Express.
"Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем американского производства на Украине, что стало еще одним ударом по огневой мощи страны", — говорится в публикации.
Ранее СМИ сообщали, что российские военные регулярно уничтожают эти системы и сейчас им удается находить украинское оружие так быстро, что украинская армия не успевает его переместить.
По данным Министерства обороны России, группировка войск "Запад" уничтожила две установки системы HIMARS на Купянском направлении.
"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ