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Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину
Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину - 03.05.2024, ПРАЙМ
Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину
Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент в зону СВО не очень правильная, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:20+0300
2024-05-03T17:26+0300
спецоперация на украине
дэвид кэмерон
украина
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент в зону СВО не очень правильная, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.Французский лидер, беседуя с изданием The Economist, не исключал отправки военных на Украину, если российские Вооруженные силы добьются прорыва, подчеркивая, что многие на Западе согласятся с этим планом."Он (Кэмерон - ред.) предостерег от идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях, если Владимир Путин добьется прорыва, заявив, что такой шаг был бы "опасной эскалацией", - передает слова Кэмерона телеканал Sky News.Британский министр добавил, что из-за подг8отовки украинских военных на западе посылать войска НАТО в зону СВО нет необходимости.
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дэвид кэмерон, украина, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, Дэвид Кэмерон, УКРАИНА, Эммануэль Макрон
17:20 03.05.2024 (обновлено: 17:26 03.05.2024)
 
Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину

Кэмерон выступил против идеи Макрона о возможности отправки войск на Украину

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкCаммит форума "Азия- Европа"
Cаммит форума Азия- Европа - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент в зону СВО не очень правильная, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Французский лидер, беседуя с изданием The Economist, не исключал отправки военных на Украину, если российские Вооруженные силы добьются прорыва, подчеркивая, что многие на Западе согласятся с этим планом.
"Он (Кэмерон - ред.) предостерег от идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях, если Владимир Путин добьется прорыва, заявив, что такой шаг был бы "опасной эскалацией", - передает слова Кэмерона телеканал Sky News.
Британский министр добавил, что из-за подг8отовки украинских военных на западе посылать войска НАТО в зону СВО нет необходимости.
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Спецоперация на УкраинеДэвид КэмеронУКРАИНАЭммануэль Макрон
 
 
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