https://1prime.ru/20240503/ukraina-847902010.html

Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину

Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину - 03.05.2024, ПРАЙМ

Кэмерон и Макрон заочно поспорили об отправке войск на Украину

Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент в зону СВО не очень правильная, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T17:20+0300

2024-05-03T17:20+0300

2024-05-03T17:26+0300

спецоперация на украине

дэвид кэмерон

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент в зону СВО не очень правильная, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.Французский лидер, беседуя с изданием The Economist, не исключал отправки военных на Украину, если российские Вооруженные силы добьются прорыва, подчеркивая, что многие на Западе согласятся с этим планом."Он (Кэмерон - ред.) предостерег от идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях, если Владимир Путин добьется прорыва, заявив, что такой шаг был бы "опасной эскалацией", - передает слова Кэмерона телеканал Sky News.Британский министр добавил, что из-за подг8отовки украинских военных на западе посылать войска НАТО в зону СВО нет необходимости.

https://1prime.ru/20240501/zakharova-847821502.html

украина

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дэвид кэмерон, украина, эммануэль макрон