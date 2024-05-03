https://1prime.ru/20240503/uran-847881929.html

Эксперты назвали последствия для США после отказа от российского урана

Эксперты назвали последствия для США после отказа от российского урана - 03.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали последствия для США после отказа от российского урана

Отказ США от импорта урана из России потребует высоких инвестиций в восстановление внутреннего производства, значительно сократившегося за последние годы,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:10+0300

2024-05-03T09:10+0300

2024-05-03T09:10+0300

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Отказ США от импорта урана из России потребует высоких инвестиций в восстановление внутреннего производства, значительно сократившегося за последние годы, свидетельствуют данные американского минэнерго и опрошенные РИА Новости профильные эксперты. Во вторник сенат США принял законопроект о запрете импорта российского урана, направив его на подпись президенту страны Джо Байдену. Как заявила позднее глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм, у США есть необходимые инструменты для роста производства урана в стране с учетом принятого законопроекта. Вместе с тем, согласно статистике Агентства энергетической информации министерства энергетики США, за последние годы производство урана в стране переживало существенный спад, который привел к значительному снижению добычи уранового концентрата. Так, если в 2014 году в США произвели немногим менее 5 миллионов фунтов (около 2,26 тысячи тонн), то по итогам 9 месяцев 2023 года показатель составил всего 27 тысяч фунтов (12,2 тонны). В 2020 и 2021 годах металл практически вовсе не производили, а в 2022 году показатель составил менее 200 тысяч фунтов (90 тонн) при том, что импорт концентрата оксида урана в США за тот же период достиг 32,1 миллиона фунтов (14,5 тысячи тонн). ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ ПРИ НИЗКОЙ БАЗЕ Как сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент американской корпорации Uranium Energy и президент американского объединения производителей урана Скотт Мелби, на увеличение производства в ближайшие годы потребуются значительные капитальные затраты. "США и их ближайшие союзники располагают достаточными минеральными ресурсами, технологиями и компаниями, чтобы восстановить лидерские позиции, однако для реализации этого нужен значительный капитал", - признался он. Мелби выразил надежду, что американское законодательство, призванное обеспечить безопасность США в сфере ядерного топлива одновременно с запретом на импорт урана из России станут стимулами для новых инвестиций не только в саму добычу минерала, но и в его обогащение. Представитель Uranium Energy добавил, что США вместе с Канадой и Японией планируют направить 4,2 миллиарда долларов на укрепление цепочек поставок в сфере ядерной энергетики, что дает возможности для экспорта американского урана. Несмотря на оптимистичный настрой представителя отрасли, данные минэнерго указывают на то, что в 2023 году из шести объектов, где производился оксид урана, только два предприятия в штате Вайоминг непрерывно вели свою деятельность и ежеквартально отчитывались о произведенном концентрате. Еще два других объекта в том же региона работали с перерывами, предприятие в штате Небраска отчиталось о добыче только за четвертый квартал 2023 года, а еще один завод в Юте и вовсе простаивал. "Общая занятость в индустрии производства урана в США в 2022 году составила 196 человеко-лет с полной занятостью (один человеко-год равен полной занятости одного человека), что на 5% меньше, чем в 2021 году", - также говорится в документах минэнерго. С учетом текущего состояния урановой отрасли в США, в запрете на импорт металла из России предусмотрены исключения. Так американским властям дано право продолжать закупки до января 2028 года при отсутствии альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам" Вашингтона. Сам запрет на импорт также не является бессрочным, а действует до 31 декабря 2040 года. Как заявил РИА Новости профессор университета Принстона Франк Фон Хиппель, ранее служивший помощником директора на национальной безопасности в управлении Белого дома по политике в области науки и технологий, США вместе с западными союзниками смогут нарастить производство и обогащение урана, но при условии соответствующих расходов. "Это потребует от западных атомных компаний покупать больше урана и платить больше за работу по обогащению", - сказал он. Эксперт признался, что планы США ограничить доходы России через запрет на импорт также не приведут к значительным результатам. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.

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