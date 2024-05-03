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Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, напомнили в Госдуме - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, напомнили в Госдуме
Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, напомнили в Госдуме - 03.05.2024, ПРАЙМ
Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, напомнили в Госдуме
Работодатели в силу закона не вправе прибегать к увольнению отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T05:29+0300
2024-05-03T05:29+0300
госдума
работодатели
увольнение
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Работодатели в силу закона не вправе прибегать к увольнению отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Он напомнил, что с февраля текущего года вступили в силу поправки, по которым запрещается увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет."Причем неважно – это отец, одиноко воспитывающий ребенка или мать-одиночка", — подчеркнул парламентарий. Говырин добавил, что согласно нормам законодательства также нельзя уволить женщину на больничном по беременности и родам или в декрете. По его словам, "уволить любого работника, находящегося на больничном, по инициативе работодателя – нельзя", это закреплено в статье 81 Трудового кодекса РФ. "Единственное исключение — это когда в роли работодателя выступает ИП, прекративший свою деятельность. Однако такому работодателю все же придется дождаться выздоровления сотрудника", — пояснил депутат.
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госдума, работодатели, увольнение
Госдума, работодатели, увольнение
05:29 03.05.2024
 
Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, напомнили в Госдуме

Депутат Говырин: работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Работодатели в силу закона не вправе прибегать к увольнению отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Он напомнил, что с февраля текущего года вступили в силу поправки, по которым запрещается увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет.
"Причем неважно – это отец, одиноко воспитывающий ребенка или мать-одиночка", — подчеркнул парламентарий.
Говырин добавил, что согласно нормам законодательства также нельзя уволить женщину на больничном по беременности и родам или в декрете.
По его словам, "уволить любого работника, находящегося на больничном, по инициативе работодателя – нельзя", это закреплено в статье 81 Трудового кодекса РФ.
"Единственное исключение — это когда в роли работодателя выступает ИП, прекративший свою деятельность. Однако такому работодателю все же придется дождаться выздоровления сотрудника", — пояснил депутат.
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Госдумаработодателиувольнение
 
 
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