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Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова
Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова - 03.05.2024, ПРАЙМ
Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова
ВС России ударили по складу с боекомплектом в Харьковской обласити, рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:30+0300
2024-05-03T12:30+0300
2024-05-03T12:30+0300
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ДОНЕЦК, 3 мая - ПРАЙМ. ВС России ударили по складу с боекомплектом в Харьковской обласити, рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 11.40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", - сообщил он со ссылкой на коллег.По словам Лебедева, склады, на которых украинские Вооруженные силы накапливают боекомплект, по некоторым данным, находятся около летной учебной базы в Чугуеве.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьков, вс рф, склад
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВС РФ, склад
Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова
Лебедев: ВС России ударили по складам с боекомплектом в пригороде Харькова
ДОНЕЦК, 3 мая - ПРАЙМ. ВС России ударили по складу с боекомплектом в Харьковской обласити, рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 11.40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", - сообщил он со ссылкой на коллег.
По словам Лебедева, склады, на которых украинские Вооруженные силы накапливают боекомплект, по некоторым данным, находятся около летной учебной базы в Чугуеве.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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