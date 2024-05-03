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Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова
Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова - 03.05.2024, ПРАЙМ
Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова
ВС России ударили по складу с боекомплектом в Харьковской обласити, рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:30+0300
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спецоперация на украине
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ДОНЕЦК, 3 мая - ПРАЙМ. ВС России ударили по складу с боекомплектом в Харьковской обласити, рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 11.40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", - сообщил он со ссылкой на коллег.По словам Лебедева, склады, на которых украинские Вооруженные силы накапливают боекомплект, по некоторым данным, находятся около летной учебной базы в Чугуеве.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьков, вс рф, склад
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВС РФ, склад
12:30 03.05.2024
 
Подполье: ВС России ударили по складам с боекомплектами возле Харькова

Лебедев: ВС России ударили по складам с боекомплектом в пригороде Харькова

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 3 мая - ПРАЙМ. ВС России ударили по складу с боекомплектом в Харьковской обласити, рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 11.40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", - сообщил он со ссылкой на коллег.
По словам Лебедева, склады, на которых украинские Вооруженные силы накапливают боекомплект, по некоторым данным, находятся около летной учебной базы в Чугуеве.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
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