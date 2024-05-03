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"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ

"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ

ВСУ ожидают поставки пакета помощи США, в это время продолжают отступать и оставлять свои позиции. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:58+0300

2024-05-03T11:58+0300

2024-05-03T11:58+0300

спецоперация на украине

украина

сша

всу

территории

военная помощь украине

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. ВСУ ожидают поставки пакета помощи США, в это время продолжают отступать и оставлять свои позиции. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов <…>, не сумев дать отпор российскому наступлению", - пишет он.По словам Малли, поддержка от США, на которую Киев возлагал огромные надежды, поможет в обороне, однако не изменит ситуацию на Украине коренным образом.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

https://1prime.ru/20240502/uchastie-847874584.html

украина

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украина, сша, всу, территории, военная помощь украине