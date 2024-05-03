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"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ
"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ
ВСУ ожидают поставки пакета помощи США, в это время продолжают отступать и оставлять свои позиции. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:58+0300
2024-05-03T11:58+0300
спецоперация на украине
украина
сша
всу
территории
военная помощь украине
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. ВСУ ожидают поставки пакета помощи США, в это время продолжают отступать и оставлять свои позиции. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов &lt;…&gt;, не сумев дать отпор российскому наступлению", - пишет он.По словам Малли, поддержка от США, на которую Киев возлагал огромные надежды, поможет в обороне, однако не изменит ситуацию на Украине коренным образом.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
https://1prime.ru/20240502/uchastie-847874584.html
украина
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украина, сша, всу, территории, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВСУ, Территории, военная помощь Украине
11:58 03.05.2024
 
"Все мрачно". В США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ

Responsible Statecraft: ВСУ теряют территории, находясь в ожидании помощи от США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. ВСУ ожидают поставки пакета помощи США, в это время продолжают отступать и оставлять свои позиции. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
"Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов <…>, не сумев дать отпор российскому наступлению", - пишет он.
По словам Малли, поддержка от США, на которую Киев возлагал огромные надежды, поможет в обороне, однако не изменит ситуацию на Украине коренным образом.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВСУТерриториивоенная помощь Украине
 
 
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