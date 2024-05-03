https://1prime.ru/20240503/vsu-847907600.html
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии, вследствие чего фланги противника начали осыпаться, сообщил киевский политолог Руслан Бортник в своем | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T23:45+0300
2024-05-03T23:45+0300
2024-05-03T23:46+0300
спецоперация на украине
всу
сво
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии, вследствие чего фланги противника начали осыпаться, сообщил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов", — отметил эксперт.Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. Он уточнил, что самая непростая обстановка сложилась в Ивановском и Часовом Яре на Краматорском направлении в ДНР. Похожую ситуацию можно наблюдать на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://1prime.ru/20240503/porazhenie-847898242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc1db0b5ee5a9aeba1966ff490e8a78f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, сво, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, РОССИЯ
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
Киевский политолог Бортник: ВСУ не удается сдержать наступление ВС РФ в Донбассе
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии, вследствие чего фланги противника начали осыпаться, сообщил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.
"Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов", — отметил эксперт.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. Он уточнил, что самая непростая обстановка сложилась в Ивановском и Часовом Яре на Краматорском направлении в ДНР. Похожую ситуацию можно наблюдать на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.