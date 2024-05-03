https://1prime.ru/20240503/vsu-847907600.html

"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии, вследствие чего фланги противника начали осыпаться, сообщил киевский политолог Руслан Бортник в своем | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T23:45+0300

2024-05-03T23:45+0300

2024-05-03T23:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии, вследствие чего фланги противника начали осыпаться, сообщил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов", — отметил эксперт.Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. Он уточнил, что самая непростая обстановка сложилась в Ивановском и Часовом Яре на Краматорском направлении в ДНР. Похожую ситуацию можно наблюдать на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20240503/porazhenie-847898242.html

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всу, сво, россия