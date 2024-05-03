https://1prime.ru/20240503/vystavka-847892123.html

"Путин вас предупреждал". На Западе испугались выставки трофейной техники

"Путин вас предупреждал". На Западе испугались выставки трофейной техники - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Путин вас предупреждал". На Западе испугались выставки трофейной техники

Выставку трофейной западной техники в Москве на Поклонной горе посетили тысячи россиян, они испытывают гордость и патриотизм, видя захваченные танки, сообщило... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:35+0300

2024-05-03T13:35+0300

2024-05-03T13:47+0300

спецоперация на украине

вооружение

военная техника

выставка

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Выставку трофейной западной техники в Москве на Поклонной горе посетили тысячи россиян, они испытывают гордость и патриотизм, видя захваченные танки, сообщило испанское издание El Pais.Отмечается, что толпы людей делают фото рядом с двумя частично поврежденными танками — немецким Leopard и американским Abrams.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, для российского руководства эта выставка не мелочь, так как "тысячи улыбающихся россиян стоят в очереди, чтобы увидеть, как их страна ранила американского дьявола, пусть и на примере всего одного танка".“Я горжусь. Испытываю гордость за русскую армию, за русских солдат, которые все уничтожили", — заявил журналистам издания 52-летний москвич Игорь. — “Главная причина противостояния — имперская политика Соединенных Штатов. Их не волнуют интересы другой страны, которая хочет вести независимую политику".El Pais отмечает, что для многих россиян "речь идет не только об Украине, но и о мести Вашингтону – сверхдержаве, с которой Москва соперничала в прошлом".“Что значит Украина? Все россияне знают, что Украина ничего не решает. На самом деле украинский народ страдает не за интересы НАТО, а за интересы США, — пояснил журналистам Игорь. – Мы вас предупреждали. Путин вас предупреждал". Сорокалетний москвич Андрей заявил журналистам, что опечален, так как конфликт на Украине продолжается из-за политики США. "Мы живем в условиях гражданской войны. Украинцы — наши братья и сестры, мы один народ. И я очень рад, что горит натовское дерьмо", — сказал он.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240503/voenprom-847885688.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вооружение, военная техника, выставка