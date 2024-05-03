https://1prime.ru/20240503/zamena-847886935.html
"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход
"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход
Анкара планирует диверсифицировать источники поставок газа, а вернее – найти альтернативу России, но при этом она поступила странно, выбрав Вашингтон, сообщает... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:22+0300
2024-05-03T11:22+0300
2024-05-03T11:35+0300
энергетика
турция
россия
поставки спг
https://cdnn.1prime.ru/img/82781/86/827818692_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50d85c53600a4a97a0e5c08dd431a644.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Анкара планирует диверсифицировать источники поставок газа, а вернее – найти альтернативу России, но при этом она поступила странно, выбрав Вашингтон, сообщает Duvar. Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил в интервью изданию Financial Times, что Анкара находится в стадии переговоров с ExxonMobil о поставках 2,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. По его словам, соглашение может быть рассчитано на 10 лет и Анкара будет платить по нему 1,1 миллиарда долларов каждый год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в 2022 и 2023 годах большая часть поставок газа в Турцию принадлежала России. Она составила 39% и 43% соответственно. При этом РФ продолжает сохранять свои позиции на фоне роста доли СПГ в газовом импорте.Кроме того, Байрактар сделал акцент на том, что продление долгосрочных контрактов с Тегераном и Москвой будет определено в ближайшие несколько лет, сообщает Duvar. Авторы материала трактуют действия Анкары как желание "исключить риск остаться без газа в случае кризиса или войны и, если это возможно, сократить количество закупаемого топлива". При этом они акцентируют внимание именно на России, так как доля Ирана на турецком газовом рынке в среднем не превышает 20%, и полагают, что поиск альтернативы Москве можно понять.По мнению авторов, выбор Вашингтона в качестве поставщика связан с видением Анкарой покупки СПГ у США как обеспечения энергетической безопасности и безопасности НАТО.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240503/davlenie-847878785.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82781/86/827818692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd870efc012100d8aef9a75d51706b31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, поставки спг
Энергетика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, поставки СПГ
"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход
Duvar: Турция решила заменить Россию на США в энергетике с целью безопасности
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ.
Анкара планирует диверсифицировать источники поставок газа, а вернее – найти альтернативу России, но при этом она поступила странно, выбрав Вашингтон, сообщает Duvar.
Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил в интервью изданию Financial Times, что Анкара находится в стадии переговоров с ExxonMobil о поставках 2,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. По его словам, соглашение может быть рассчитано на 10 лет и Анкара будет платить по нему 1,1 миллиарда долларов каждый год.
Отмечается, что в 2022 и 2023 годах большая часть поставок газа в Турцию принадлежала России. Она составила 39% и 43% соответственно. При этом РФ продолжает сохранять свои позиции на фоне роста доли СПГ в газовом импорте.
Кроме того, Байрактар сделал акцент на том, что продление долгосрочных контрактов с Тегераном и Москвой будет определено в ближайшие несколько лет, сообщает Duvar.
Авторы материала трактуют действия Анкары как желание "исключить риск остаться без газа в случае кризиса или войны и, если это возможно, сократить количество закупаемого топлива". При этом они акцентируют внимание именно на России, так как доля Ирана на турецком газовом рынке в среднем не превышает 20%, и полагают, что поиск альтернативы Москве можно понять.
По мнению авторов, выбор Вашингтона в качестве поставщика связан с видением Анкарой покупки СПГ у США как обеспечения энергетической безопасности и безопасности НАТО.
В Турции оценили последствия экономического давления на Израиль