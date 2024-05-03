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"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход

"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Заменить Россию США не выйдет". Турция сделала странный и опасный ход

Анкара планирует диверсифицировать источники поставок газа, а вернее – найти альтернативу России, но при этом она поступила странно, выбрав Вашингтон, сообщает... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:22+0300

2024-05-03T11:22+0300

2024-05-03T11:35+0300

энергетика

турция

россия

поставки спг

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Анкара планирует диверсифицировать источники поставок газа, а вернее – найти альтернативу России, но при этом она поступила странно, выбрав Вашингтон, сообщает Duvar. Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил в интервью изданию Financial Times, что Анкара находится в стадии переговоров с ExxonMobil о поставках 2,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. По его словам, соглашение может быть рассчитано на 10 лет и Анкара будет платить по нему 1,1 миллиарда долларов каждый год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в 2022 и 2023 годах большая часть поставок газа в Турцию принадлежала России. Она составила 39% и 43% соответственно. При этом РФ продолжает сохранять свои позиции на фоне роста доли СПГ в газовом импорте.Кроме того, Байрактар сделал акцент на том, что продление долгосрочных контрактов с Тегераном и Москвой будет определено в ближайшие несколько лет, сообщает Duvar. Авторы материала трактуют действия Анкары как желание "исключить риск остаться без газа в случае кризиса или войны и, если это возможно, сократить количество закупаемого топлива". При этом они акцентируют внимание именно на России, так как доля Ирана на турецком газовом рынке в среднем не превышает 20%, и полагают, что поиск альтернативы Москве можно понять.По мнению авторов, выбор Вашингтона в качестве поставщика связан с видением Анкарой покупки СПГ у США как обеспечения энергетической безопасности и безопасности НАТО.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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турция, россия, поставки спг