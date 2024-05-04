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Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024, ПРАЙМ
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS
Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:31+0300
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спецоперация на украине
крым
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — отметили в Минобороны РФ.
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крым, пво, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, КРЫМ, ПВО, ракеты ATACMS
07:31 04.05.2024
 
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

Минобороны: ПВО ночью уничтожила над Крымом четыре ракеты ATACMS

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — отметили в Минобороны РФ.
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Спецоперация на УкраинеКРЫМПВОракеты ATACMS
 
 
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