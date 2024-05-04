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Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024, ПРАЙМ

Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T07:31+0300

2024-05-04T07:31+0300

2024-05-04T07:31+0300

спецоперация на украине

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пво

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — отметили в Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20240503/oruzhie-847883740.html

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крым, пво, ракеты atacms