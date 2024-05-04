https://1prime.ru/20240504/atacms-847910464.html
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024, ПРАЙМ
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS
Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:31+0300
2024-05-04T07:31+0300
2024-05-04T07:31+0300
спецоперация на украине
крым
пво
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — отметили в Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20240503/oruzhie-847883740.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пво, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, КРЫМ, ПВО, ракеты ATACMS
Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS
Минобороны: ПВО ночью уничтожила над Крымом четыре ракеты ATACMS
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО России сбили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — отметили в Минобороны РФ.
Россия может защититься от британских ракет, заявили в Госдуме