https://1prime.ru/20240504/granitsy-847915977.html

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины - 04.05.2024, ПРАЙМ

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины

Украина никогда не вернет целостность 1991 года, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T14:59+0300

2024-05-04T14:59+0300

2024-05-04T14:59+0300

спецоперация на украине

всу

украина

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Украина никогда не вернет целостность 1991 года, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Сегодня Украина не воюет за свои интересы. На сегодняшний день на границы 1991 года она никогда не выйдет. На границы до 24 февраля тоже не выйдет", — отметил он.Соскин полагает, что украинцы погибают в зоне СВО ради коррумпированных интересов своего государства и его западных спонсоров. По его словам, союзники Киева строят собственные планы на Украину без учета желаний ее граждан.Эксперт указал, что перемирие без возможности вернуть себе утраченные территории является для Украины наилучшим исходом, так как продолжение конфликта может обернуться еще большими потерями.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html

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всу, украина