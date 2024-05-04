https://1prime.ru/20240504/ivanov-847911528.html

Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ

Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ

Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ

Принадлежавшие замминистра обороны России Тимура Иванова, который ранее был арестован по делу о взятках, машины Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T08:55+0300

2024-05-04T08:55+0300

2024-05-04T08:55+0300

происшествия

тимур иванов

борьба с коррупцией

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Принадлежавшие замминистра обороны России Тимура Иванова, который ранее был арестован по делу о взятках, машины Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале 2023 года после оформления развода, выяснило агентство РИА Новости, проанализировав открытые данные. Эти авто были указаны в декларации Иванова за 2019 год. РАИ Новости сообщили, что по данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса, 17 февраля 2023 года у машин сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стало лицо, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова — "И**** С****А**** 19.09.1973". Отмечается, что за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за "превышение скорости", которые были выписаны 27 апреля 2024 года на сумму 1,5 тысячи рублей. Номер Mercedes-Benz зарегистрирован как "M606MM77", также сообщили РИА Новости. По данным сайта "Госномер-RUS", номера подобной категории (к примеру, "М606**797") можно купить за 55 тысяч рублей.Chevrolet Suburban представляет собой американский внедорожник. Он способен набирать скорость до 234 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", эта машина 2017 года выпуска стоит 4,5 миллиона рублей. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 миллионов рублей. Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC является немецким люксовым минивэном. Он может разгоняться до 237 километров в час. Согласно данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", стоимость этой марки 2019 года выпуска варьируется от шести до восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240427/ivanov-847757803.html

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тимур иванов, борьба с коррупцией