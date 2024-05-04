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Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ
Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ
Принадлежавшие замминистра обороны России Тимура Иванова, который ранее был арестован по делу о взятках, машины Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T08:55+0300
2024-05-04T08:55+0300
происшествия
тимур иванов
борьба с коррупцией
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Принадлежавшие замминистра обороны России Тимура Иванова, который ранее был арестован по делу о взятках, машины Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале 2023 года после оформления развода, выяснило агентство РИА Новости, проанализировав открытые данные. Эти авто были указаны в декларации Иванова за 2019 год. РАИ Новости сообщили, что по данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса, 17 февраля 2023 года у машин сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стало лицо, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова — "И**** С****А**** 19.09.1973". Отмечается, что за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за "превышение скорости", которые были выписаны 27 апреля 2024 года на сумму 1,5 тысячи рублей. Номер Mercedes-Benz зарегистрирован как "M606MM77", также сообщили РИА Новости. По данным сайта "Госномер-RUS", номера подобной категории (к примеру, "М606**797") можно купить за 55 тысяч рублей.Chevrolet Suburban представляет собой американский внедорожник. Он способен набирать скорость до 234 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", эта машина 2017 года выпуска стоит 4,5 миллиона рублей. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 миллионов рублей. Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC является немецким люксовым минивэном. Он может разгоняться до 237 километров в час. Согласно данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", стоимость этой марки 2019 года выпуска варьируется от шести до восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 миллионов рублей.
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тимур иванов, борьба с коррупцией
Происшествия, Тимур Иванов, борьба с коррупцией
08:55 04.05.2024
 
Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ

РИА Новости: два авто замминистра обороны Иванова перешли его экс-жене в 2023 г

© РИА Новости . Надежда Чичерова | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Надежда Чичерова
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Принадлежавшие замминистра обороны России Тимура Иванова, который ранее был арестован по делу о взятках, машины Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале 2023 года после оформления развода, выяснило агентство РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Эти авто были указаны в декларации Иванова за 2019 год. РАИ Новости сообщили, что по данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса, 17 февраля 2023 года у машин сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стало лицо, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова — "И**** С****А**** 19.09.1973".
Отмечается, что за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за "превышение скорости", которые были выписаны 27 апреля 2024 года на сумму 1,5 тысячи рублей.
Номер Mercedes-Benz зарегистрирован как "M606MM77", также сообщили РИА Новости. По данным сайта "Госномер-RUS", номера подобной категории (к примеру, "М606**797") можно купить за 55 тысяч рублей.
Chevrolet Suburban представляет собой американский внедорожник. Он способен набирать скорость до 234 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", эта машина 2017 года выпуска стоит 4,5 миллиона рублей. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 миллионов рублей.
Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC является немецким люксовым минивэном. Он может разгоняться до 237 километров в час. Согласно данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", стоимость этой марки 2019 года выпуска варьируется от шести до восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 миллионов рублей.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Раскрыты новые подробности об имуществе Тимура Иванова
27 апреля, 09:17
 
ПроисшествияТимур Ивановборьба с коррупцией
 
 
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