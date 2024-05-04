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Российские военные ударили по складу и расположению ВСУ в Харькове
Российские военные ударили по складу и расположению ВСУ в Харькове - 04.05.2024, ПРАЙМ
Российские военные ударили по складу и расположению ВСУ в Харькове
Российские войска нанесли удары по району "Основа" в Харькове. Их целью был склад беспилотников с готовой продукцией, а также расположение сил ВСУ. Об этом... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T08:46+0300
2024-05-04T08:46+0300
2024-05-04T09:03+0300
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ДОНЕЦК, 4 мая - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удары по району "Основа" в Харькове. Их целью был склад беспилотников с готовой продукцией, а также расположение сил ВСУ. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Он отметил, что точный адрес ему пока не известен, сообщение пришло от медицинских работников, которые принимали раненых.Лебедев добавил, что "скорые" в район "Основы" ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненых украинских военнослужащих.Кроме того, координатор предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.Согласно данным подполья, серьезный удар был нанесен по расположению ВСУ в Купянске Харьковской области. Предварительные данные свидетельствуют, что погибли более 20 украинских военных, повреждено шесть единиц техники.
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харьков, вс рф, удар
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВС РФ, удар
Российские военные ударили по складу и расположению ВСУ в Харькове
РИА Новости: ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками в Харькове
ДОНЕЦК, 4 мая - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удары по району "Основа" в Харькове. Их целью был склад беспилотников с готовой продукцией, а также расположение сил ВСУ. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он отметил, что точный адрес ему пока не известен, сообщение пришло от медицинских работников, которые принимали раненых.
Лебедев добавил, что "скорые" в район "Основы" ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненых украинских военнослужащих.
Кроме того, координатор предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.
Согласно данным подполья, серьезный удар был нанесен по расположению ВСУ в Купянске Харьковской области. Предварительные данные свидетельствуют, что погибли более 20 украинских военных, повреждено шесть единиц техники.
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