https://1prime.ru/20240504/kredity-847910718.html
Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии
Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии - 04.05.2024, ПРАЙМ
Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии
Финансовая система Сербии не страдает от китайских кредитов, вопреки попыткам других стран убедить в обратном, заявил президент Сербии Александр Вучич в... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:48+0300
2024-05-04T07:48+0300
2024-05-04T07:48+0300
экономика
александр вучич
сербия
китай
кредиты
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
ПЕКИН, 4 мая – ПРАЙМ. Финансовая система Сербии не страдает от китайских кредитов, вопреки попыткам других стран убедить в обратном, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы не можем сказать ничего плохого о нашем сотрудничестве с Китаем, китайским правительством и народом. Были тысячи попыток извне заставить нас поверить в то, что кредиты из Китая введут финансовую систему Сербии в неопределенность. Но, как вы можете видеть, в среднем госдолг в Европе на сегодня составляет 89,5% ВВП, а в Сербии — 47%. У нас нет проблем. Мы всегда наилучшим образом сотрудничали с Китаем", — сказал Вучич. Он также отметил, что товарооборот двух стран, благодаря соглашению о свободной торговле, может вырасти в два-три раза и даже больше в ближайшие десять лет."В Пекине мы подписали соглашение о свободной торговле, это очень важно для нас. Так как товарооборот между двумя странами достиг 6,1 миллиарда долларов, я уверен, что в ближайшие 10 лет объем двусторонней торговли может вырасти вдвое, втрое, даже больше", — заявил Вучич.По его словам, "соглашение о свободной торговле делает это возможным, я верю, что это соглашение откроет новые возможности для улучшения сотрудничества в будущем".Ранее администрация президента Сербии сообщила, что Си Цзиньпин посетит Сербию 7-8 мая.
https://1prime.ru/20240429/serbiya-847809510.html
сербия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_5d8559ad95c98c4c4ce84e4ccefb99c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, сербия, китай, кредиты
Экономика, Александр Вучич, СЕРБИЯ, КИТАЙ, КРЕДИТЫ
Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии
Вучич: финансовая система Сербии не страдает от кредитов из Китая
ПЕКИН, 4 мая – ПРАЙМ. Финансовая система Сербии не страдает от китайских кредитов, вопреки попыткам других стран убедить в обратном, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.
"Мы не можем сказать ничего плохого о нашем сотрудничестве с Китаем, китайским правительством и народом. Были тысячи попыток извне заставить нас поверить в то, что кредиты из Китая введут финансовую систему Сербии в неопределенность. Но, как вы можете видеть, в среднем госдолг в Европе на сегодня составляет 89,5% ВВП, а в Сербии — 47%. У нас нет проблем. Мы всегда наилучшим образом сотрудничали с Китаем", — сказал Вучич.
Он также отметил, что товарооборот двух стран, благодаря соглашению о свободной торговле, может вырасти в два-три раза и даже больше в ближайшие десять лет.
"В Пекине мы подписали соглашение о свободной торговле, это очень важно для нас. Так как товарооборот между двумя странами достиг 6,1 миллиарда долларов, я уверен, что в ближайшие 10 лет объем двусторонней торговли может вырасти вдвое, втрое, даже больше", — заявил Вучич.
По его словам, "соглашение о свободной торговле делает это возможным, я верю, что это соглашение откроет новые возможности для улучшения сотрудничества в будущем".
Ранее администрация президента Сербии сообщила, что Си Цзиньпин посетит Сербию 7-8 мая.
"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС