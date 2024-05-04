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Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии

Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии - 04.05.2024, ПРАЙМ

Вучич оценил влияние китайских кредитов на финансовую систему Сербии

Финансовая система Сербии не страдает от китайских кредитов, вопреки попыткам других стран убедить в обратном, заявил президент Сербии Александр Вучич в... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T07:48+0300

2024-05-04T07:48+0300

2024-05-04T07:48+0300

экономика

александр вучич

сербия

китай

кредиты

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ПЕКИН, 4 мая – ПРАЙМ. Финансовая система Сербии не страдает от китайских кредитов, вопреки попыткам других стран убедить в обратном, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы не можем сказать ничего плохого о нашем сотрудничестве с Китаем, китайским правительством и народом. Были тысячи попыток извне заставить нас поверить в то, что кредиты из Китая введут финансовую систему Сербии в неопределенность. Но, как вы можете видеть, в среднем госдолг в Европе на сегодня составляет 89,5% ВВП, а в Сербии — 47%. У нас нет проблем. Мы всегда наилучшим образом сотрудничали с Китаем", — сказал Вучич. Он также отметил, что товарооборот двух стран, благодаря соглашению о свободной торговле, может вырасти в два-три раза и даже больше в ближайшие десять лет."В Пекине мы подписали соглашение о свободной торговле, это очень важно для нас. Так как товарооборот между двумя странами достиг 6,1 миллиарда долларов, я уверен, что в ближайшие 10 лет объем двусторонней торговли может вырасти вдвое, втрое, даже больше", — заявил Вучич.По его словам, "соглашение о свободной торговле делает это возможным, я верю, что это соглашение откроет новые возможности для улучшения сотрудничества в будущем".Ранее администрация президента Сербии сообщила, что Си Цзиньпин посетит Сербию 7-8 мая.

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сербия

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александр вучич, сербия, китай, кредиты