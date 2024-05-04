https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html

Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме

Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме - 04.05.2024, ПРАЙМ

Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме

Атаки ракетами и беспилотниками ВСУ по территории Крыма продиктованы бессильной злобой киевского режима, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T14:37+0300

2024-05-04T14:37+0300

2024-05-04T14:37+0300

спецоперация на украине

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Атаки ракетами и беспилотниками ВСУ по территории Крыма продиктованы бессильной злобой киевского режима, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили над полуостровом четыре, выпущенные Украиной, оперативно-тактические ракеты ATACMS. До того сообщалось об уничтожении беспилотников. "Атаки на Крым продиктованы бессильной злобой и агонией киевского режима, особенно на фоне успешной ликвидации предоставленных западными спонсорами ракет и беспилотников", — сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, нагнетание Киевом информационной повестки, а также очередные угрозы Крымскому мосту в преддверии одного из самых главных православных праздников — Пасхи, и священного праздника Победы в Великой Отечественной войне, снова демонстрируют сущность киевского режима. Нестеренко подчеркнул, что грозы Киева не повлияли на желание россиян провести майские праздники в Крыму. "Полуостров остается в топе туристических направлений для россиян", — добавил он. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

https://1prime.ru/20240504/krym-847914668.html

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крым, атаки, всу