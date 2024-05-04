https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html
Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме
Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме - 04.05.2024, ПРАЙМ
Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме
Атаки ракетами и беспилотниками ВСУ по территории Крыма продиктованы бессильной злобой киевского режима, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T14:37+0300
2024-05-04T14:37+0300
2024-05-04T14:37+0300
спецоперация на украине
крым
атаки
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Атаки ракетами и беспилотниками ВСУ по территории Крыма продиктованы бессильной злобой киевского режима, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили над полуостровом четыре, выпущенные Украиной, оперативно-тактические ракеты ATACMS. До того сообщалось об уничтожении беспилотников. "Атаки на Крым продиктованы бессильной злобой и агонией киевского режима, особенно на фоне успешной ликвидации предоставленных западными спонсорами ракет и беспилотников", — сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, нагнетание Киевом информационной повестки, а также очередные угрозы Крымскому мосту в преддверии одного из самых главных православных праздников — Пасхи, и священного праздника Победы в Великой Отечественной войне, снова демонстрируют сущность киевского режима. Нестеренко подчеркнул, что грозы Киева не повлияли на желание россиян провести майские праздники в Крыму. "Полуостров остается в топе туристических направлений для россиян", — добавил он. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
https://1prime.ru/20240504/krym-847914668.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d86cabfdc3a5c65c6af56e568b395dc9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атаки, всу
Спецоперация на Украине, КРЫМ, Атаки, ВСУ
Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме
Депутат Нестеренко: атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Атаки ракетами и беспилотниками ВСУ по территории Крыма продиктованы бессильной злобой киевского режима, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили над полуостровом четыре, выпущенные Украиной, оперативно-тактические ракеты ATACMS. До того сообщалось об уничтожении беспилотников.
"Атаки на Крым продиктованы бессильной злобой и агонией киевского режима, особенно на фоне успешной ликвидации предоставленных западными спонсорами ракет и беспилотников", — сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, нагнетание Киевом информационной повестки, а также очередные угрозы Крымскому мосту в преддверии одного из самых главных православных праздников — Пасхи, и священного праздника Победы в Великой Отечественной войне, снова демонстрируют сущность киевского режима.
Нестеренко подчеркнул, что грозы Киева не повлияли на желание россиян провести майские праздники в Крыму.
"Полуостров остается в топе туристических направлений для россиян", — добавил он.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
В Крыму призвали Запад принять позицию политика из Литвы о полуострове