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"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой - 04.05.2024, ПРАЙМ
"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
В украинских войсках возник острый дефицит механиков, запчастей и материалов для ремонта техники. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T13:08+0300
2024-05-04T13:08+0300
спецоперация на украине
всу
поддержка украины
вооружение
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В украинских войсках возник острый дефицит механиков, запчастей и материалов для ремонта техники. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на представителей ВСУ."Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — сказано в репортаже.Военнослужащие ВСУ признались журналистам, что они вынуждены долго ждать недостающих элементов для ремонта вооружений и при этом возлагают мало надежд на поддержку со стороны Запада, отмечая, что за них "воевать никто не будет".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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всу, поддержка украины, вооружение
Спецоперация на Украине, ВСУ, поддержка Украины, вооружение
13:08 04.05.2024
 
"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой

ZDF: в ВСУ критически не хватает механиков и запчастей для ремонта техники

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В украинских войсках возник острый дефицит механиков, запчастей и материалов для ремонта техники. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на представителей ВСУ.
"Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — сказано в репортаже.
Военнослужащие ВСУ признались журналистам, что они вынуждены долго ждать недостающих элементов для ремонта вооружений и при этом возлагают мало надежд на поддержку со стороны Запада, отмечая, что за них "воевать никто не будет".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на УкраинеВСУподдержка Украинывооружение
 
 
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