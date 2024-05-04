https://1prime.ru/20240504/peredovaya-847914795.html

"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой

"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой - 04.05.2024, ПРАЙМ

"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой

В украинских войсках возник острый дефицит механиков, запчастей и материалов для ремонта техники. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T13:08+0300

2024-05-04T13:08+0300

2024-05-04T13:08+0300

спецоперация на украине

всу

поддержка украины

вооружение

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В украинских войсках возник острый дефицит механиков, запчастей и материалов для ремонта техники. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на представителей ВСУ."Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — сказано в репортаже.Военнослужащие ВСУ признались журналистам, что они вынуждены долго ждать недостающих элементов для ремонта вооружений и при этом возлагают мало надежд на поддержку со стороны Запада, отмечая, что за них "воевать никто не будет".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240504/prizyv-847912419.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, поддержка украины, вооружение