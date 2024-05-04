https://1prime.ru/20240504/predlozhenie-847915510.html

"Придется отказаться": на Западе сделали Киеву неожиданное предложение

"Придется отказаться": на Западе сделали Киеву неожиданное предложение - 04.05.2024, ПРАЙМ

"Придется отказаться": на Западе сделали Киеву неожиданное предложение

В случае начала переговоров с Москвой Киеву придтся отказаться от ряда территорий, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Такое мнение он... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T14:07+0300

2024-05-04T14:07+0300

2024-05-04T14:07+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сво

мирные переговоры

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В случае начала переговоров с Москвой Киеву придтся отказаться от ряда территорий, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Такое мнение он высказал на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Им определенно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны, им больше не придется терять территории, им не придется терять солдат <…> Все это возможно, если они сядут за стол переговоров", — заявил он.Дэвис также предупредил, что условия возможного мирного соглашения не будут такими, какими их хотят видеть в Киеве. Если не запустить переговорный процесс, Украину ждут еще более масштабные разрушения, пояснил он. Эксперт подчеркнул, что украинская армия не имеет шансов удержать линию фронта и тем более начать новое контрнаступление.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от проведения переговоров с Киевом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время для этого нет предпосылок, так как движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По мнению Пескова, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240504/peredovaya-847914795.html

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украина, россия, сво, мирные переговоры