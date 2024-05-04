Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте - 04.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240504/prichiny-847918070.html
Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте
Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте - 04.05.2024, ПРАЙМ
Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, тем самым поставив земли Донбасса под угрозу, полагает бывший депутат Верховной рады... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T23:17+0300
2024-05-04T23:17+0300
спецоперация на украине
сво
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, тем самым поставив земли Донбасса под угрозу, полагает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза."У нас сейчас на фронте большие проблемы. Они произошли по трем причинам. Первая причина – это то, что Владимир Зеленский… не прислушивался к советам и решениям военного руководства в лице Валерия Залужного и (экс-начальника Генштаба) Сергея Шапталы… Другая (причина, – ред.): он снял их с должности и заменил, не просто обезглавив руководство ВСУ, а фактически привел к временной потере управления. И третья причина – это отказ от проведения мобилизации", – отметил Береза на видео, опубликованном URA.ru.Экс-депутат отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию на фронте и потерянные земли несет Зеленский, так как новый главком ВСУ Александр Сырский – "всего лишь исполнитель".По его мнению, увольнение Залужного было в личных интересах Зеленского, а не власти.Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что уволив Залужного, Зеленский сделал из него политика, а себе вырыл яму.Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, а на его пост назначил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент Украины, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.В этой связи Медведчук заявил, что Залужный действительно вел "политическую игру" против Зеленского, так как экс-главком уже начал фигурировать в рейтингах как потенциальный преемник президента.
https://1prime.ru/20240502/vsu-847871343.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_11:0:1148:853_1920x0_80_0_0_576697279a068613e0f82850836ab74a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, украина, всу
Спецоперация на Украине, СВО, УКРАИНА, ВСУ
23:17 04.05.2024
 
Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте

Экс-нардеп Береза: ВСУ потеряют Часов Яр из-за увольнения Зеленским Залужного

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, тем самым поставив земли Донбасса под угрозу, полагает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.
"У нас сейчас на фронте большие проблемы. Они произошли по трем причинам. Первая причина – это то, что Владимир Зеленский… не прислушивался к советам и решениям военного руководства в лице Валерия Залужного и (экс-начальника Генштаба) Сергея Шапталы… Другая (причина, – ред.): он снял их с должности и заменил, не просто обезглавив руководство ВСУ, а фактически привел к временной потере управления. И третья причина – это отказ от проведения мобилизации", – отметил Береза на видео, опубликованном URA.ru.
Экс-депутат отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию на фронте и потерянные земли несет Зеленский, так как новый главком ВСУ Александр Сырский – "всего лишь исполнитель".
По его мнению, увольнение Залужного было в личных интересах Зеленского, а не власти.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
"Это же неправда". В Киеве раскрыли, что Сырский делает с фронтом
2 мая, 17:13
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что уволив Залужного, Зеленский сделал из него политика, а себе вырыл яму.
Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, а на его пост назначил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент Украины, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.
В этой связи Медведчук заявил, что Залужный действительно вел "политическую игру" против Зеленского, так как экс-главком уже начал фигурировать в рейтингах как потенциальный преемник президента.
 
Спецоперация на УкраинеСВОУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала