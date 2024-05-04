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Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте

Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте - 04.05.2024, ПРАЙМ

Украинский политик назвал три причины "больших проблем" ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, тем самым поставив земли Донбасса под угрозу, полагает бывший депутат Верховной рады... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T23:17+0300

2024-05-04T23:17+0300

2024-05-04T23:17+0300

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, тем самым поставив земли Донбасса под угрозу, полагает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза."У нас сейчас на фронте большие проблемы. Они произошли по трем причинам. Первая причина – это то, что Владимир Зеленский… не прислушивался к советам и решениям военного руководства в лице Валерия Залужного и (экс-начальника Генштаба) Сергея Шапталы… Другая (причина, – ред.): он снял их с должности и заменил, не просто обезглавив руководство ВСУ, а фактически привел к временной потере управления. И третья причина – это отказ от проведения мобилизации", – отметил Береза на видео, опубликованном URA.ru.Экс-депутат отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию на фронте и потерянные земли несет Зеленский, так как новый главком ВСУ Александр Сырский – "всего лишь исполнитель".По его мнению, увольнение Залужного было в личных интересах Зеленского, а не власти.Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что уволив Залужного, Зеленский сделал из него политика, а себе вырыл яму.Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, а на его пост назначил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент Украины, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.В этой связи Медведчук заявил, что Залужный действительно вел "политическую игру" против Зеленского, так как экс-главком уже начал фигурировать в рейтингах как потенциальный преемник президента.

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