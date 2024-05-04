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Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин - 04.05.2024, ПРАЙМ
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин
Президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского следует первыми призвать в ряды ВСУ как умственно отсталых и психбольных. Такое мнение выразил председатель... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T10:19+0300
2024-05-04T10:19+0300
2024-05-04T10:19+0300
политика
всу
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая- ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского следует первыми призвать в ряды ВСУ как умственно отсталых и психбольных. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выпущенный на Украине приказ о годности к военной службе. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, с которыми военнообязанных лиц можно признать годными к службе. В их числе оказались отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. В частности, служить в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики на Украине теперь можно "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом. "По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", — написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Киев сейчас испытывает острую нехватку военнослужащих, меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан были безуспешны. "Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится все меньше", — добавил Володин.
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всу, джо байден, владимир зеленский
Политика, ВСУ, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин
Володин: Байден и Зеленский должны быть первыми призваны в ВСУ как психбольные
МОСКВА, 4 мая- ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского следует первыми призвать в ряды ВСУ как умственно отсталых и психбольных. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выпущенный на Украине приказ о годности к военной службе.
Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, с которыми военнообязанных лиц можно признать годными к службе. В их числе оказались отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. В частности, служить в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики на Украине теперь можно "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом.
"По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев сейчас испытывает острую нехватку военнослужащих, меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан были безуспешны.
"Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится все меньше", — добавил Володин.
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