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Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин

Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин - 04.05.2024, ПРАЙМ

Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, считает Володин

Президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского следует первыми призвать в ряды ВСУ как умственно отсталых и психбольных. Такое мнение выразил председатель... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T10:19+0300

2024-05-04T10:19+0300

2024-05-04T10:19+0300

политика

всу

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мая- ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского следует первыми призвать в ряды ВСУ как умственно отсталых и психбольных. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выпущенный на Украине приказ о годности к военной службе. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, с которыми военнообязанных лиц можно признать годными к службе. В их числе оказались отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. В частности, служить в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики на Украине теперь можно "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом. "По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", — написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Киев сейчас испытывает острую нехватку военнослужащих, меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан были безуспешны. "Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится все меньше", — добавил Володин.

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всу, джо байден, владимир зеленский