https://1prime.ru/20240504/roskachestvo-847909884.html

В Роскачестве рассказали, что важно учесть при покупке кулича

В Роскачестве рассказали, что важно учесть при покупке кулича - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали, что важно учесть при покупке кулича

При выборе в магазине кулича на Пасху, следует обратить внимание на его вес, размер, наличие трещин и срок хранения, сообщили агентству РИА Новости в... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T06:59+0300

2024-05-04T06:59+0300

2024-05-04T07:00+0300

пасха

куличи

роскачество

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. При выборе в магазине кулича на Пасху, следует обратить внимание на его вес, размер, наличие трещин и срок хранения, сообщили агентству РИА Новости в Роскачестве. "Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом. Он не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также ни в коем случае не покупайте подгоревшие куличи, поскольку в них повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что и верхушка, и корочка всего всего кулича должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины свидетельствуют о нарушении технологического процесса приготовления. Такой продукт приобретать не стоит. В ведомстве рассказали, что у куличей с более натуральным составом срок хранения составляет до 15 суток. При этом срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может достигать 40 суток. Это возможно за счет использования при упаковке кулича специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов, пояснили в Роскачестве. Также отмечается, что среди допустимых ингредиентов находятся мука, яйца или яичные продукты, сахар, маргарин или сливочное масло, дрожжи хлебопекарные, изюм или цукаты, а также соль и ароматизаторы. А для верхушки используются мармелад, цукаты, орехи и кондитерская посыпка. "Обратите внимание и на другую информацию, указанную на маркировке: наименование, информацию об изготовителе, пищевую ценность, информацию о содержании аллергенов… а также условия хранения", — заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240502/yaytsa-847834062.html

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пасха, куличи, роскачество