https://1prime.ru/20240504/rozysk-847916437.html

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко - 04.05.2024, ПРАЙМ

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко

МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T15:38+0300

2024-05-04T15:38+0300

2024-05-04T16:08+0300

владимир зеленский

розыск

мвд

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства.Статьи, по которым их разыскивают, не уточняются.Владимир Зеленский родился 25 января 1978 году в Кривом Роге. В январе 2019 году был выдвинут кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа". В апреле того же года выиграл выборы с рекордным результатом за всю историю Украины — 73,22%. За действующую тогда главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы.

https://1prime.ru/20240504/prizyv-847912419.html

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владимир зеленский, розыск, мвд