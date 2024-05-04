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МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко - 04.05.2024, ПРАЙМ
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МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко - 04.05.2024, ПРАЙМ
МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T15:38+0300
2024-05-04T16:08+0300
владимир зеленский
розыск
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства.Статьи, по которым их разыскивают, не уточняются.Владимир Зеленский родился 25 января 1978 году в Кривом Роге. В январе 2019 году был выдвинут кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа". В апреле того же года выиграл выборы с рекордным результатом за всю историю Украины — 73,22%. За действующую тогда главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы.
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владимир зеленский, розыск, мвд
Владимир Зеленский, розыск, МВД
15:38 04.05.2024 (обновлено: 16:08 04.05.2024)
 
МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко по статье УК

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства.
Статьи, по которым их разыскивают, не уточняются.
Владимир Зеленский родился 25 января 1978 году в Кривом Роге. В январе 2019 году был выдвинут кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа". В апреле того же года выиграл выборы с рекордным результатом за всю историю Украины — 73,22%. За действующую тогда главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы.
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