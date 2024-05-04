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Рубль справился с турбулентностью в первую неделю мая и готов ко второй

Рубль справился с турбулентностью в первую неделю мая и готов ко второй - 04.05.2024, ПРАЙМ

Рубль справился с турбулентностью в первую неделю мая и готов ко второй

Курс российской валюты на первой "праздничной" майской неполной рабочей неделе, как и ожидалось, продемонстрировал повышенную волатильность — на фоне упавшей... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T05:33+0300

2024-05-04T05:33+0300

2024-05-04T05:33+0300

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?1714790019

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты на первой "праздничной" майской неполной рабочей неделе, как и ожидалось, продемонстрировал повышенную волатильность — на фоне упавшей ликвидности. Рубль вначале ощутимо ослабел к основным валютам на торгах в нерабочие дни, однако затем скорректировался вверх в ходе полноценных двух сессий.В итоге, доллар провел укороченную неделю в широком диапазоне 91,43-93,75 рубля, юань в коридоре 12,63-12,77 рубля, евро — в 98,11-100,26 рубля.Фактором поддержки рубля был пик налогового периода апреля, тема пролонгации на год временной обязанности экспортеров по продаже валютной выручки. Наконец, сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ также сыграло на стороне рубля и помогло ему удержаться от ослабления.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 80 копеек до 91,60 рубля, юаня — почти не изменился и составил 12,7 рубля, евро – сполз на 14 копеек до 98,76 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели просела в район 7,6 тысячи против 8,25 тысячи неделей ранее. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ Рубль начал укороченную рабочую неделю ощутимым ослаблением на торгах в нерабочие дни в стране, во время которых Мосбиржа работала. Давление на российскую валюту на "тонком" малоликвидном рынке оказывала нестабильная ситуация на нефтяном рынке. Неспособность котировок стоимости марки Brent закрепиться на психологическом уровне 90 долларов за баррель привела к их провалу ниже уровня 83 доллара. Участники рынка "черного золота" отыгрывали данные минэнерго США о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю — на 7,3 миллиона баррелей (1,6%) до 460,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали падение показателя на 2,3 миллиона баррелей. Ожидания снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке также поддерживали давление на нефтяные котировки. Госсекретарь США Энтони Блинкен 29-30 апреля посетил Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, гуманитарной помощи палестинскому населению и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в уверенной коррекции вверх против основных валют. Возвращение на рынок основной массы его участников, возобновление полноценных торгов и рост ликвидности позволили рублю отыграть весь провал двух праздничных сессий.Экспортеры нарастили продажу инвалюты после выходных, что помогло российской валюте полностью восстановить потери и даже выйти в плюс по итогам недели. Поддержка рублю, скорее всего сохранится и со стороны финансовых регуляторов. Так, покупки валюты Минфином РФ в мае-начале июня в рамках бюджетного правила, скорее всего, пока не превысят продажи на рынке инвалюты со стороны ЦБ РФ в рамках операций с ФНБ. Нетто-продажи могут даже возрасти в несколько раз с текущих объемов, эквивалентных 0,6 миллиарда рублей в день. В целом же, ожидается невысокая рыночная активность на фоне инаугурации президента РФ на предстоящей неделе и празднования Дня Победы. В этих условиях курс, скорее всего, останется неподалеку от уровня 92 рубля за доллар.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть