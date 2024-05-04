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Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240504/sobranie-847917735.html
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - 04.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал военное командования из-за ситуации на передовой, сообщил в блоге на YouTube британский эксперт Александр... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T21:40+0300
2024-05-04T21:40+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал военное командования из-за ситуации на передовой, сообщил в блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — отметил британец.Эксперт пояснил, что украинская армия в текущее время находится в затруднительном положении, а российское наступление набирает обороты. После череды серьезных неудач украинского руководства Запад начал требовать от Киева не допустить прорыва войск России.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города - русские. бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.
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владимир зеленский, всу, сво, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, РОССИЯ
21:40 04.05.2024
 
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно собрал генштаб из-за ситуации на фронте

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал военное командования из-за ситуации на передовой, сообщил в блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
"Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — отметил британец.
Эксперт пояснил, что украинская армия в текущее время находится в затруднительном положении, а российское наступление набирает обороты. После череды серьезных неудач украинского руководства Запад начал требовать от Киева не допустить прорыва войск России.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
"Иллюзий нет": на Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
13:08
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города - русские. бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУСВОРОССИЯ
 
 
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