https://1prime.ru/20240504/sobranie-847917735.html

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - 04.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал военное командования из-за ситуации на передовой, сообщил в блоге на YouTube британский эксперт Александр... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T21:40+0300

2024-05-04T21:40+0300

2024-05-04T21:40+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

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россия

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал военное командования из-за ситуации на передовой, сообщил в блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — отметил британец.Эксперт пояснил, что украинская армия в текущее время находится в затруднительном положении, а российское наступление набирает обороты. После череды серьезных неудач украинского руководства Запад начал требовать от Киева не допустить прорыва войск России.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города - русские. бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

https://1prime.ru/20240504/peredovaya-847914795.html

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владимир зеленский, всу, сво, россия