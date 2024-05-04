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"Русские понимают". В Киеве ждут катастрофических последствий - 04.05.2024, ПРАЙМ
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"Русские понимают". В Киеве ждут катастрофических последствий
"Русские понимают". В Киеве ждут катастрофических последствий - 04.05.2024, ПРАЙМ
"Русские понимают". В Киеве ждут катастрофических последствий
Украина утратила свой запас прочности, прекращение или задержка поставок западной помощи приведут к катастрофическим последствиям. В Москве об этом знают. Такое | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T09:13+0300
2024-05-04T09:13+0300
спецоперация на украине
помощь украине
верховная рада
всу
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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Украина утратила свой запас прочности, прекращение или задержка поставок западной помощи приведут к катастрофическим последствиям. В Москве об этом знают. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который заключен под стражу по подозрению в госизмене.Он отметил материал агентства Associated Press, в котором представители ВСУ и чиновники рассказали о трудностях с возведением оборонительных сооружений на фоне дефицита необходимой техники и бюрократии, а также задался вопросом, должен ли Вашингтон заниматься данной проблемой."Возникает вопрос, а о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах? Они правда думали, что "прорывной" пакет помощи союзников, рассчитанный на короткое — в пределах трех месяцев — контрнаступление позволит отбросить ВС РФ на границы 91 года, и нам оборонятся вообще не придется? О каком вообще планировании и стратегии мы говорим?" — заявил парламентарий.Дубинский также напомнил о заявлении вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая ранее признала, что у Киева отсутствует плана "Б" без помощи США.Депутат констатировал, что Украина исчерпала за октябрь 2023 года - апрель 2024 года запас прочности, который у нее имелся без помощи Вашингтона. "То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают", — заключил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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помощь украине, верховная рада, всу
Спецоперация на Украине, помощь Украине, Верховная рада, ВСУ
09:13 04.05.2024
 
"Русские понимают". В Киеве ждут катастрофических последствий

Дубинский: без помощи Запада Украине грозят катастрофические последствия

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Украина утратила свой запас прочности, прекращение или задержка поставок западной помощи приведут к катастрофическим последствиям. В Москве об этом знают. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который заключен под стражу по подозрению в госизмене.
Он отметил материал агентства Associated Press, в котором представители ВСУ и чиновники рассказали о трудностях с возведением оборонительных сооружений на фоне дефицита необходимой техники и бюрократии, а также задался вопросом, должен ли Вашингтон заниматься данной проблемой.
"Возникает вопрос, а о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах? Они правда думали, что "прорывной" пакет помощи союзников, рассчитанный на короткое — в пределах трех месяцев — контрнаступление позволит отбросить ВС РФ на границы 91 года, и нам оборонятся вообще не придется? О каком вообще планировании и стратегии мы говорим?" — заявил парламентарий.
Дубинский также напомнил о заявлении вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая ранее признала, что у Киева отсутствует плана "Б" без помощи США.
Депутат констатировал, что Украина исчерпала за октябрь 2023 года - апрель 2024 года запас прочности, который у нее имелся без помощи Вашингтона.
"То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают", — заключил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Э. Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
Новая помощь Украине останется инвестициями в США, заявил Блинкен
07:42
 
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