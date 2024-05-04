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В Турции назвали последствия принятия закона о рынках сбыта природного газа

В Турции назвали последствия принятия закона о рынках сбыта природного газа - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали последствия принятия закона о рынках сбыта природного газа

Одобренный парламентом Турции законопроект позволит Турции импортировать сжиженный природный газ европейским странам, заявил глава Ассоциации дистрибьюторов... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T14:12+0300

2024-05-04T14:12+0300

2024-05-04T14:12+0300

энергетика

турция

поставки спг

закон

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СТАМБУЛ, 4 мая - ПРАЙМ. Одобренный парламентом Турции законопроект позволит Турции импортировать сжиженный природный газ европейским странам, заявил глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Парламент Турции 2 мая проголосовал за законопроект, регулирующий рынки сбыта природного газа. Арслан подчеркнул, что в Закон о сбыте природного газа было добавлено слово "сжижение". Эксперты ранее отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Турцию. "С добавлением этого термина в закон Турция сможет сбывать СПГ в европейские страны, особенно в соседние страны", - пояснил эксперт. Он напомнил, что в 2023 году Турция экспортировала 900 миллионов кубометров природного газа, значительную долю - 370 миллионов - в Болгарию. В комментарии агентству Anadolu Арслан сообщил, что порядка 40% из 450 миллиардов кубометров газа, в которых нуждается Европа ежегодно, удовлетворяется за счет поставок СПГ. 2-3 года назад этот показатель был на уровне 30-35%. По данным регулятора EPDK, Турция в 2023 году импортировала более 50 миллиардов кубометров газа, из них 30% в виде СПГ. Арслан напомнил, что скоро истекает срок действия контракта на поставки Анкарой Европе более 36 миллиардов кубометров трубопроводного газа, контракт рассчитан на 2025-2027 годы. Арслан отметил, что Турция находится "в самом центре моста спроса и предложения на природный газ". "Наша позиция позволяет быстрее доставлять природный газ в страны, которые будут его импортировать, в случае излишков добычи, которые могут возникнуть, особенно в России и Азербайджане. Думаю, что в ближайшие годы, с учетом существующих импортных контрактов Турции и увеличения производственных мощностей... торговые возможности с соседями Турции, особенно в Восточной Европе, могут быть улучшены", - отметил он. Впервые о турецком газовом "хабе" заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре прошлого года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году. Источник в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана заявил РИА Новости в феврале, что дорожная карта газового хаба будет обсуждаться во время планируемого визита Путина.

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турция, поставки спг, закон