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На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat, сообщил глава НАМИ
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat, сообщил глава НАМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat, сообщил глава НАМИ
Обновленный Aurus Senat будет показан 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина, главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T13:12+0300
2024-05-05T13:12+0300
2024-05-05T14:16+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Обновленный Aurus Senat будет показан 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина, главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который стал "современным, модным и дерзким", однако и внутри эта новинка способна удивить, рассказал генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. "В очередной раз НАМИ, Минпром и все наши создатели готовятся к 7 мая для того, чтобы показать рестайлинговый Aurus. И, по нашему мнению, это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри... Это совершенно новый облик автомобиля, современный, модный и дерзкий", - сказал Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Уточняется, что основные изменения коснулись внешнего облика автомобиля. "Самое главное изменение - это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть, маску полностью автомобиля. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья", - добавил глава "НАМИ". По словам Назарова, дизайн как оригинального, так и обновленного автомобиля полностью разрабатывали российские дизайнеры. "И фары стали поуже, но это в целом смотрится как вся фотография, как лицо человека. Как нельзя говорить отдельно о глазах, так и нельзя говорить о фарах. Но, кроме просто внешнего вида, это и автомобиль более современный", - пояснил Назаров.Он также сообщил, что работа над рестайлинговой версией машины велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН)."Конечно. У нас с ГОНом очень плотная работа.... Ведется работа как и с руководителями гаража, так и непосредственно с водителями. Эти все автомобили принимались водителями, которые осуществляют перевозку нашего первого лица", - сказал он и отметил, что Гараж особого назначения на стадии проектирования автомобиля выступает как основной заказчик.
https://1prime.ru/20240503/avto-847890015.html
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авто, aurus, инаугурация
Экономика, Авто, Aurus, инаугурация
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat, сообщил глава НАМИ
Назаров: на инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat с дерзким обликом
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Обновленный Aurus Senat будет показан 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина, главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который стал "современным, модным и дерзким", однако и внутри эта новинка способна удивить, рассказал генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.
"В очередной раз НАМИ, Минпром и все наши создатели готовятся к 7 мая для того, чтобы показать рестайлинговый Aurus. И, по нашему мнению, это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри... Это совершенно новый облик автомобиля, современный, модный и дерзкий", - сказал Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Уточняется, что основные изменения коснулись внешнего облика автомобиля.
"Самое главное изменение - это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть, маску полностью автомобиля. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья", - добавил глава "НАМИ".
По словам Назарова, дизайн как оригинального, так и обновленного автомобиля полностью разрабатывали российские дизайнеры.
"И фары стали поуже, но это в целом смотрится как вся фотография, как лицо человека. Как нельзя говорить отдельно о глазах, так и нельзя говорить о фарах. Но, кроме просто внешнего вида, это и автомобиль более современный", - пояснил Назаров.
Он также сообщил, что работа над рестайлинговой версией машины велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН).
"Конечно. У нас с ГОНом очень плотная работа.... Ведется работа как и с руководителями гаража, так и непосредственно с водителями. Эти все автомобили принимались водителями, которые осуществляют перевозку нашего первого лица", - сказал он и отметил, что Гараж особого назначения на стадии проектирования автомобиля выступает как основной заказчик.
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