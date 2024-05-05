https://1prime.ru/20240505/avtoputeshestviya-847920216.html

Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий - 05.05.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T08:13+0300

2024-05-05T08:13+0300

2024-05-05T08:13+0300

экономика

авто

туризм

кроссовер

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в "Делимобиле". “Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%)… В топе желанных опций для автопутешествий также оказался более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)”, - говорится в исследовании. Отмечается, что у большинства россиян поездки на дальние расстояния вызывают исключительно позитивные эмоции. Так, свыше четверти видят в путешествиях на машине возможность отвлечься от суеты и вырваться из рабочей рутины, а 17% рассматривают дальние поездки как увлекательное приключение. На продолжительных выходных российские автолюбители запланировали поездки в торговые центры, на дачи, к родственникам и друзьям, посещение соседних городов, спортивных мероприятий или экскурсий. Отмечается, что пользователи каршеринга для долгих поездок предпочитают арендованное авто личному, а из недостатков личного автомобиля многие отмечают отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.

https://1prime.ru/20240503/osago-847878073.html

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авто, туризм, кроссовер