Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий - 05.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240505/avtoputeshestviya-847920216.html
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий - 05.05.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий
Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T08:13+0300
2024-05-05T08:13+0300
экономика
авто
туризм
кроссовер
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/63/841766377_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_60799183ca5ce178558bc29091be1dd0.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в "Делимобиле". “Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%)… В топе желанных опций для автопутешествий также оказался более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)”, - говорится в исследовании. Отмечается, что у большинства россиян поездки на дальние расстояния вызывают исключительно позитивные эмоции. Так, свыше четверти видят в путешествиях на машине возможность отвлечься от суеты и вырваться из рабочей рутины, а 17% рассматривают дальние поездки как увлекательное приключение. На продолжительных выходных российские автолюбители запланировали поездки в торговые центры, на дачи, к родственникам и друзьям, посещение соседних городов, спортивных мероприятий или экскурсий. Отмечается, что пользователи каршеринга для долгих поездок предпочитают арендованное авто личному, а из недостатков личного автомобиля многие отмечают отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.
https://1prime.ru/20240503/osago-847878073.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/63/841766377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e534758fd35e01c7850049805ab46b69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, туризм, кроссовер
Экономика, Авто, Туризм, кроссовер
08:13 05.05.2024
 
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

"Делимобиль": в РФ идеальные авто для путешествий — кроссовер с холодильником

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрым
Крым - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в "Делимобиле".
“Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%)… В топе желанных опций для автопутешествий также оказался более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)”, - говорится в исследовании.
Отмечается, что у большинства россиян поездки на дальние расстояния вызывают исключительно позитивные эмоции. Так, свыше четверти видят в путешествиях на машине возможность отвлечься от суеты и вырваться из рабочей рутины, а 17% рассматривают дальние поездки как увлекательное приключение.
На продолжительных выходных российские автолюбители запланировали поездки в торговые центры, на дачи, к родственникам и друзьям, посещение соседних городов, спортивных мероприятий или экскурсий.
Отмечается, что пользователи каршеринга для долгих поездок предпочитают арендованное авто личному, а из недостатков личного автомобиля многие отмечают отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Названы марки авто, на которые россияне чаще всего оформляют полисы ОСАГО
3 мая, 05:58
 
ЭкономикаАвтоТуризмкроссовер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала