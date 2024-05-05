https://1prime.ru/20240505/bespilotniki-847919415.html

ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области

ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области - 05.05.2024, ПРАЙМ

ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области

ВСУ стали более активно бить беспилотниками по городам и селам Херсонской области, сообщил агентству РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T07:08+0300

2024-05-05T07:08+0300

2024-05-05T07:12+0300

спецоперация на украине

херсонская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84297/10/842971076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_edd1cddc7e021a4fa042f7fb140a1bf0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. ВСУ стали более активно бить беспилотниками по городам и селам Херсонской области, сообщил агентству РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. По его словам, в последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса. Он отметил, что ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах. "Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — сказал Кастюкевич. Херсонская область является российским регионом, находящимся в нижнем течении Днепра. Ее омывают Азовское и Черное моря. Она стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает легитимность региона и продолжает обстреливать его территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, всу