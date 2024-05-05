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ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области
ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области - 05.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области
ВСУ стали более активно бить беспилотниками по городам и селам Херсонской области, сообщил агентству РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T07:08+0300
2024-05-05T07:08+0300
2024-05-05T07:12+0300
спецоперация на украине
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всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. ВСУ стали более активно бить беспилотниками по городам и селам Херсонской области, сообщил агентству РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. По его словам, в последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса. Он отметил, что ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах. "Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — сказал Кастюкевич. Херсонская область является российским регионом, находящимся в нижнем течении Днепра. Ее омывают Азовское и Черное моря. Она стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает легитимность региона и продолжает обстреливать его территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html
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херсонская область, всу
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ
ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области
Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. ВСУ стали более активно бить беспилотниками по городам и селам Херсонской области, сообщил агентству РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
По его словам, в последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса.
Он отметил, что ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах.
"Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — сказал Кастюкевич.
Херсонская область является российским регионом, находящимся в нижнем течении Днепра. Ее омывают Азовское и Черное моря. Она стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает легитимность региона и продолжает обстреливать его территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме