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"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России - 05.05.2024, ПРАЙМ
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
Франция может отправить всего несколько отрядов на помощь украинской армии, что явно будет недостаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России, сообщил... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T21:30+0300
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Франция может отправить всего несколько отрядов на помощь украинской армии, что явно будет недостаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России, сообщил полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI.Полковник отметил две новости: плохую и хорошую. Хорошая, по его мнению, состоит в том, что Украина скоро уже сможет получить поддержку от ее западного союзника в виде человеческого ресурса: примерно пять или шесть тысяч солдат."Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии", — подчеркнул он.Вотравер добавил, что, помимо всего прочего, французским военным все равно не получится отдавать приказы, так как они подчиняются НАТО.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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франция, военная помощь украине, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, военная помощь Украине, ВС РФ, ВСУ
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
Полковник ВС Франции: войска на Украине будут каплей в море по сравнению с ВС РФ
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ.
Франция может отправить всего несколько отрядов на помощь украинской армии, что явно будет недостаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России, сообщил полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI
.
Полковник отметил две новости: плохую и хорошую. Хорошая, по его мнению, состоит в том, что Украина скоро уже сможет получить поддержку от ее западного союзника в виде человеческого ресурса: примерно пять или шесть тысяч солдат.
"Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии", — подчеркнул он.
Вотравер добавил, что, помимо всего прочего, французским военным все равно не получится отдавать приказы, так как они подчиняются НАТО.
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".