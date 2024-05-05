Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России - 05.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240505/kaplya-847926522.html
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России - 05.05.2024, ПРАЙМ
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
Франция может отправить всего несколько отрядов на помощь украинской армии, что явно будет недостаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России, сообщил... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T21:30+0300
2024-05-05T21:31+0300
спецоперация на украине
франция
военная помощь украине
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Франция может отправить всего несколько отрядов на помощь украинской армии, что явно будет недостаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России, сообщил полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI.Полковник отметил две новости: плохую и хорошую. Хорошая, по его мнению, состоит в том, что Украина скоро уже сможет получить поддержку от ее западного союзника в виде человеческого ресурса: примерно пять или шесть тысяч солдат."Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии", — подчеркнул он.Вотравер добавил, что, помимо всего прочего, французским военным все равно не получится отдавать приказы, так как они подчиняются НАТО.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
https://1prime.ru/20240505/limit-847923304.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, военная помощь украине, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, военная помощь Украине, ВС РФ, ВСУ
21:30 05.05.2024 (обновлено: 21:31 05.05.2024)
 
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России

Полковник ВС Франции: войска на Украине будут каплей в море по сравнению с ВС РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Франция может отправить всего несколько отрядов на помощь украинской армии, что явно будет недостаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России, сообщил полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI.
Полковник отметил две новости: плохую и хорошую. Хорошая, по его мнению, состоит в том, что Украина скоро уже сможет получить поддержку от ее западного союзника в виде человеческого ресурса: примерно пять или шесть тысяч солдат.
"Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии", — подчеркнул он.
Вотравер добавил, что, помимо всего прочего, французским военным все равно не получится отдавать приказы, так как они подчиняются НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
12:49
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯвоенная помощь УкраинеВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала