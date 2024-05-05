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В Иране назвали сроки начала строительства ядерного реактора АЭС "Карун"
В Иране назвали сроки начала строительства ядерного реактора АЭС "Карун" - 05.05.2024, ПРАЙМ
В Иране назвали сроки начала строительства ядерного реактора АЭС "Карун"
Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T12:04+0300
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ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Ядерным островом" называют комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование ядерного реактора атомной станции. "С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона "ядерного острова" АЭС "Карун"... Надеюсь, что (это произойдет -ред.) осенью", - приводит слова Эслами официальный Telegram-канал правительства Ирана. Заливка бетона в фундамент "ядерного острова" означает полноценный старт строительства не только реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС. В конце октября минувшего года Эслами сообщил, что Иран начал строительство новой АЭС на западе страны под названием "Карун", мощность которой составит 300 МВт энергии. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.
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атомная энергетика, аэс, иран
Энергетика, атомная энергетика, АЭС, ИРАН
В Иране назвали сроки начала строительства ядерного реактора АЭС "Карун"
ОАЭИ: строительство в Иране ядерного реактора АЭС "Карун" начнется осенью
ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Ядерным островом" называют комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование ядерного реактора атомной станции.
"С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона "ядерного острова" АЭС "Карун"... Надеюсь, что (это произойдет -ред.) осенью", - приводит слова Эслами официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Заливка бетона в фундамент "ядерного острова" означает полноценный старт строительства не только реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС.
В конце октября минувшего года Эслами сообщил, что Иран начал строительство новой АЭС на западе страны под названием "Карун", мощность которой составит 300 МВт энергии.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года.
В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.
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