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Российские силы нанесли удар по складу в Харькове
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове - 05.05.2024, ПРАЙМ
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове
Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T08:19+0300
2024-05-05T08:19+0300
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ДОНЕЦК, 5 мая - ПРАЙМ. Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар, сопротивление зафиксировало, "что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много "скорых" и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ". Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.
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харьков, всу, ракетный удар
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВСУ, ракетный удар
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове
РИА Новости: ВС России поразили склад в районе Новой Баварии в Харькове
ДОНЕЦК, 5 мая - ПРАЙМ. Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словам, вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар, сопротивление зафиксировало, "что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много "скорых" и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ".
Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.
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