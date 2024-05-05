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Российские силы нанесли удар по складу в Харькове - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские силы нанесли удар по складу в Харькове
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове - 05.05.2024, ПРАЙМ
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове
Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T08:19+0300
2024-05-05T08:50+0300
спецоперация на украине
харьков
всу
ракетный удар
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ДОНЕЦК, 5 мая - ПРАЙМ. Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар, сопротивление зафиксировало, "что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много "скорых" и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ". Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.
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харьков, всу, ракетный удар
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВСУ, ракетный удар
08:19 05.05.2024 (обновлено: 08:50 05.05.2024)
 
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове

РИА Новости: ВС России поразили склад в районе Новой Баварии в Харькове

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ДОНЕЦК, 5 мая - ПРАЙМ. Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словам, вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар, сопротивление зафиксировало, "что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много "скорых" и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ".
Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.
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