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Российские силы нанесли удар по складу в Харькове

Российские силы нанесли удар по складу в Харькове - 05.05.2024, ПРАЙМ

Российские силы нанесли удар по складу в Харькове

Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T08:19+0300

2024-05-05T08:19+0300

2024-05-05T08:50+0300

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харьков

всу

ракетный удар

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ДОНЕЦК, 5 мая - ПРАЙМ. Российские войска ударили по складу с боекомплектом и расположению сил ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар, сопротивление зафиксировало, "что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много "скорых" и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ". Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.

https://1prime.ru/20240504/peredovaya-847914795.html

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харьков, всу, ракетный удар