https://1prime.ru/20240505/manturov-847924097.html

Мантуров назвал сроки появления новых версий автомобиля Aurus

Мантуров назвал сроки появления новых версий автомобиля Aurus - 05.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал сроки появления новых версий автомобиля Aurus

Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T13:15+0300

2024-05-05T13:15+0300

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экономика

денис мантуров

авто

aurus

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап - это 2030 год", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва.Кремль.Путин". По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. "Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240505/aurus-847923847.html

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денис мантуров, авто, aurus