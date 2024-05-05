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В США заявили об отправке солдат Иностранного легиона на Украину
В США заявили об отправке солдат Иностранного легиона на Украину - 05.05.2024, ПРАЙМ
В США заявили об отправке солдат Иностранного легиона на Украину
Франция "официально отправила" солдат Иностранного легиона на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен изданию Asia Times. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T16:20+0300
2024-05-05T16:20+0300
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спецоперация на украине
франция
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Франция "официально отправила" солдат Иностранного легиона на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен изданию Asia Times."Франция официально направила свои первые войска в Украину. Они были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске", — отметил он.Брайен уточнил, что военные набираются из 3-го пехотного полка, одного из основных подразделений легиона. По его словам, первоначальная группа насчитывает сто солдат.Американский экс-чиновник назвал отправку военных легиона на Украину провокационным.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил изданию Economist, что все еще рассматривает отправку войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с данной инициативой.В Кремле заявляли, что осведомлены о идее Макрона и отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — уничтожены 1 497 человек. Следом идет Грузия (1 042), а прибывшие из США потеряли 491 бойца.
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франция, отправка, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, отправка, УКРАИНА, военная помощь Украине
В США заявили об отправке солдат Иностранного легиона на Украину
Экс-чиновник США: солдат Иностранного легиона "официально отправили" на Украину
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Франция "официально отправила" солдат Иностранного легиона на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.
"Франция официально направила свои первые войска в Украину. Они были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске", — отметил он.
Брайен уточнил, что военные набираются из 3-го пехотного полка, одного из основных подразделений легиона. По его словам, первоначальная группа насчитывает сто солдат.
Американский экс-чиновник назвал отправку военных легиона на Украину провокационным.
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил изданию Economist, что все еще рассматривает отправку войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с данной инициативой.
В Кремле заявляли, что осведомлены о идее Макрона и отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — уничтожены 1 497 человек. Следом идет Грузия (1 042), а прибывшие из США потеряли 491 бойца.