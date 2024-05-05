https://1prime.ru/20240505/otstuplenie-847926364.html
"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО
"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО - 05.05.2024, ПРАЙМ
"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО
Вооруженные силы Украины отступают под обстрелами российской армии и без боевой техники, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T20:21+0300
2024-05-05T20:21+0300
2024-05-05T20:21+0300
спецоперация на украине
всу
украина
фрг
потеря территорий
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины отступают под обстрелами российской армии и без боевой техники, заявил немецкий журналист Юлиан Репке."Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", – указывается в публикации Репке.По его мнению, подобное бегство может обернутся украинским войскам смертельным исходом. Также он не согласился с теми, кто называет данное решение "запланированным тактическим отступлением".5 мая Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.
https://1prime.ru/20240505/padenie-847922768.html
украина
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ec3c312f227b91f11af270dcff9a6b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, фрг, потеря территорий, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ФРГ, потеря территорий, ВС РФ
"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО
Журналист Репке: ВСУ снова уходят с позиций под огнем российских войск
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины отступают под обстрелами российской армии и без боевой техники, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
"Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", – указывается в публикации Репке.
По его мнению, подобное бегство может обернутся украинским войскам смертельным исходом. Также он не согласился с теми, кто называет данное решение "запланированным тактическим отступлением".
5 мая Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР.
Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.