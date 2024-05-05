https://1prime.ru/20240505/otstuplenie-847926364.html

"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО

"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО - 05.05.2024, ПРАЙМ

"Очередное украинское отступление". В ФРГ оценили ситуацию в зоне СВО

Вооруженные силы Украины отступают под обстрелами российской армии и без боевой техники, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T20:21+0300

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины отступают под обстрелами российской армии и без боевой техники, заявил немецкий журналист Юлиан Репке."Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", – указывается в публикации Репке.По его мнению, подобное бегство может обернутся украинским войскам смертельным исходом. Также он не согласился с теми, кто называет данное решение "запланированным тактическим отступлением".5 мая Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.

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всу, украина, фрг, потеря территорий, вс рф