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Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - 05.05.2024, ПРАЙМ
Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Взятие российскими войсками города Часов Яр создаст угрозу позициям ВСУ в Донбассе, сообщило издание The Independent. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T11:55+0300
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Взятие российскими войсками города Часов Яр создаст угрозу позициям ВСУ в Донбассе, сообщило издание The Independent.Отмечается, что в случае реализации указанного выше сценария, артиллерия Вооруженных сил РФ на возвышенности Часова Яра будет беспрепятственно бить по силам ВСУ в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке.Кроме того, авторы материала полагают, что освобождение Часова Яра приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
11:55 05.05.2024
 
Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города

Independent: после падения Часова Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Взятие российскими войсками города Часов Яр создаст угрозу позициям ВСУ в Донбассе, сообщило издание The Independent.
Отмечается, что в случае реализации указанного выше сценария, артиллерия Вооруженных сил РФ на возвышенности Часова Яра будет беспрепятственно бить по силам ВСУ в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке.
Кроме того, авторы материала полагают, что освобождение Часова Яра приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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Спецоперация на УкраинеВСУСВО
 
 
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