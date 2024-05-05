https://1prime.ru/20240505/padenie-847922768.html

Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города

Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - 05.05.2024, ПРАЙМ

Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города

Взятие российскими войсками города Часов Яр создаст угрозу позициям ВСУ в Донбассе, сообщило издание The Independent. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T11:55+0300

2024-05-05T11:55+0300

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Взятие российскими войсками города Часов Яр создаст угрозу позициям ВСУ в Донбассе, сообщило издание The Independent.Отмечается, что в случае реализации указанного выше сценария, артиллерия Вооруженных сил РФ на возвышенности Часова Яра будет беспрепятственно бить по силам ВСУ в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке.Кроме того, авторы материала полагают, что освобождение Часова Яра приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

https://1prime.ru/20240505/ukraina-847922332.html

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