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"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине

"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ

"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине

Киев может потерять Запад в лице помощника, если не проведет масштабную мобилизацию, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T23:37+0300

2024-05-05T23:37+0300

2024-05-05T23:37+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

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всу

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Киев может потерять Запад в лице помощника, если не проведет масштабную мобилизацию, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.Военный в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl подчеркнул, что Украина сама должна изменить ситуацию на передовой."Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. <…> Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!" – возмутился американский генерал.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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мобилизация на украине, украина, всу