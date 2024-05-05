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"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ
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"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине
"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ
"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине
Киев может потерять Запад в лице помощника, если не проведет масштабную мобилизацию, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T23:37+0300
2024-05-05T23:37+0300
спецоперация на украине
мобилизация на украине
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Киев может потерять Запад в лице помощника, если не проведет масштабную мобилизацию, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.Военный в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl подчеркнул, что Украина сама должна изменить ситуацию на передовой."Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. &lt;…&gt; Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!" – возмутился американский генерал.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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мобилизация на украине, украина, всу
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
23:37 05.05.2024
 
"До сих пор не поменяли?" Генерал из США ужаснулся положению дел на Украине

Генерал Ходжес: Запад перестанет помогать Киеву, если украинцы не будут воевать

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Киев может потерять Запад в лице помощника, если не проведет масштабную мобилизацию, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.
Военный в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl подчеркнул, что Украина сама должна изменить ситуацию на передовой.
"Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. <…> Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!" – возмутился американский генерал.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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